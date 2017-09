กรุงเทพฯ 26 กันยายน 2560 – เมโทรคอนเนค (MCC) ได้รับแต่งตั้งเป็น Value Added Distributor จาก Micro Focus ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กรอย่างเป็นทางการ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเต็มรูปแบบในกลุ่ม Software Solutions พร้อมจัดงาน “Discover the New Roadshow – Micro Focus and Metro Connect Partnership for Success” เพื่อประกาศทิศทางธุรกิจแก่คู่ค้า

นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ (กลาง) กรรมการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับแต่งตั้งเป็น Value Added Distributor จาก Micro Focus ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กรอย่างเป็นทางการ ประกาศความพร้อมทำตลาดในธุรกิจด้านซอฟต์แวร์โซลูชันแก่คู่ค้า โดยได้ร่วมมือกับ Ms. Toh Lay Tin (ที่ 3 จากขวา) Channels & SAP Sales Director – Asia Pacific & Japan บริษัท Micro Focus จัดงาน “Discover the New Roadshow – Micro Focus and Metro Connect Partnership for Success” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Micro Focus ในกลุ่ม Software Solutions ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าน DevOps, Hybrid IT, Security Risk & Management และ Predictive Analytics ภายในงานได้เชิญ Business Partners เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Discover the New” และ“The Center of our Innovation” รวมถึงการประกาศทิศทางและนโยบายการทำธุรกิจของ Micro Focus ในปี 2018 ให้คู่ค้าได้รับทราบ

Micro Focus เป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ซึ่งหลังจากที่มีการควบรวมกิจการกับ บริษัท HPE Software แล้วนับเป็นบริษัท Pure-play Software ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก เน้นในเรื่องของการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของ Application เพื่อตอบโจทย์ Trends ในส่วนของ Hybrid IT และ DevOps ไปตลอดจนถึง Security Solutions เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้ง Application และ Infrastructure ในระดับองค์กร ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียง ได้แก่

กลุ่ม DevOps : Platform สำหรับบริหารจัดการการพัฒนา Application ในองค์กรไปจนถึงการทดสอบคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว อาทิ LoadRunner และ Unified Functional Testing

: ในองค์กรไปจนถึงการทดสอบคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว อาทิ และ กลุ่ม Security & Risk Management : Platform ด้านการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร ทั้งในระดับ Application & Infrastructure อาทิ ArcSight , Fortify , Net IQ

: ทั้งในระดับ อาทิ , , กลุ่ม Predictive Analytics : ขับเคลื่อนพลังของ Analytics ในโลกของ DataDriven Solution อาทิ Vertica

: ขับเคลื่อนพลังของ ในโลกของ อาทิ กลุ่ม HyBrid IT : Platform ในการบริหารจัดการ Cloud รูปแบบผสม อาทิ Cloud Service Automation

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Micro Focus กรุณาติดต่อ นายพีรพัฒน์ ปั้นปรีชา บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด โทร.02-089-4404 อีเมล์ : peerapan@metroconnect.co.th