ปตท. ส่งเสริมหญิงแกร่ง สร้างประวัติศาสตร์หญิงไทยคนแรกพิชิตยอดเขาสูงสุด 7 แห่ง 7 ทวีป

ปตท. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในโครงการ PTT Seven Summits กับทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ (หมออีม) ในการเป็นหญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาสูงสุด 7 แห่งใน 7 ทวีปทั่วโลก จากที่สามารถพิชิตยอดเขา Everest สำเร็จมาแล้วในปี 2559

28 กันยายน 2560 นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยถึงที่มาและเหตุผลในการสนับสนุนโครงการ PTT Seven Summits ว่า “ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานของไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก โดยเฉพาะเรื่องของกีฬาปีนเขาที่ ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ (หมออีม) ได้ร่วมกับ ปตท. กับโครงการ PTT Seven Summits ในการตั้งเป้าหมายที่จะพิชิตยอดเขาสูงสุด 7 แห่ง ที่สูงที่สุดใน 7 ทวีปทั่วโลก ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักปีนเขาทั่วโลกที่จะต้องพิชิตให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต หากภารกิจนี้บรรลุตามเป้าหมาย ก็จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนำมาซึ่งความภาคภูมิใจร่วมกัน เพื่อสร้าง pride of Thailand เนื่องจากจะเป็นีนเขาที่ ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก โดยเฉพาะเรื่องของกีฬาผู้หญิงอาเซียนคนแรกและเป็นผู้หญิงไทยที่ได้ทำสำเร็จ

ดังนั้น ปตท จึงอยากจะขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมกันเป็นกำลังให้กับหมออีมในการพิชิตยอดเขาทั้งหมด และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความอุตสาหะ มุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก เพื่อที่จะชนะตนเอง และพิชิตความโหดร้ายของธรรมชาติ จนก้าวไปสู้เป้าหมายที่วางไว้”

สำหรับจุดเริ่มต้นของ โครงการ PTT Seven Summits ที่ ปตท. ให้การสนับสนุน เริ่มตั้งแต่ปี 2559 ที่หมออีม สามารถพิชิตยอดเขา Everest ความสูง 8,950 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก และในปี 2560 สามารถพิชิตได้เพิ่มอีก 2 ยอดเขา ได้แก่ ยอดเขา Kilimanjaro สูง 5,963 เมตร ประเทศแทนซาเนีย สูงที่สุดในทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถพิชิตได้สำเร็จเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2560 สามารถพิชิตยอดเขา Elbrus สูง 5,642 เมตร ในประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป โดยในปี 2560 นี้ยังเหลืออีก 1 ยอดเขาคือ ยอดเขา Aconcagua สูง 6,962 เมตร ในประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ โดยจะปฏิบัติการพิชิตยอดเขานี้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับปี 2561 จะพิชิตยอดเขาที่เหลืออีก 3 ยอดเขาคือ Carstensz Pyramid หรือ Puncak Jaya ในประเทศอินโดนีเซีย สูง 4,884 เมตร สูงที่สุดในทวีปออสตราเลเซีย ในเดือนมีนาคม ยอดเขา Denali หรือ McKinley ในประเทศสหรัฐอเมริกา สูง 6,194 เมตร สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และสุดท้ายคือยอดเขา Vinson Massif สูง 4,897 เมตร สูงที่สุดในทวีปแอนตาร์กติก ในเดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน ตามลำดับ รวมระยเวลา 3 ปี (2559 – 2561) ในการพิชิตทั้งสิ้น 7 ยอดเขา

ทันตแพทย์หญิง นภัสพร ชำนาญสิทธิ์ อายุ 33 ปี เกิดที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จบการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ปัจจุบันเป็นทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์งานอดิเรกคือการเดินป่า ปีนเขาสูง และวิ่งอัลตราเทรลมาราธอน (วิ่งระยะไกลบนเส้นทางวิบาก) โดยเริ่มนักปีนเขาในปี 2554 ด้วยการสมัครทริปปีนเขา Kinabalu ประเทศมาเลเซีย นับจากนั้น จึงใช้เวลาในวันหยุดเดินทางทั่วประเทศเพื่อเดินป่าหรือวิ่ง โดยมีพัฒนาอย่างรวดเร็วจนเป็นนักปีนเขาฝีมือเยี่ยมของไทย และได้รับเลือกจากสมาคมนักปีนเขาประเทศจีนร่วมทีมฝึกปีนเขาที่ประเทศจีน

สำหรับ Seven Summits เป็นเป้าหมายสูงสุดของนักปีนเขาทั่วโลก โดยมีนักปีนเขาที่สามารถพิชิต Everest ได้นับพันคน แต่มีเพียง 416 คนที่สามารถพิชิต Seven summits ได้ หากพิจารณาจากชาติที่สามารถพิชิต Seven Summits ได้มีคนเอเชียเพียง 24 คน เป็นชาย 20 คน หญิง 4 คน เท่านั้น

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จของหมออีมจะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการมีจิตใจที่แข็งแกร่งในการต่อสู้กับความยากลำบาก เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จที่เรามุ่งหวัง ปตท. พร้อมส่งเสริมบุคคลที่เป็นตัวอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ ร่วมเป็นพลังให้คนไทย ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันครับ” นายกฤษณ์ กล่าวเสริมในตอนท้าย