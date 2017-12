ร้านค้าสยามสแควร์คึกคัก มุ่งสู่ระบบดิจิตอล กับ borihan.com นวัตกรรมช่วยบริหารงานร้านค้า

กลุ่มบริษัทนิวสเปคทีฟ ผู้พัฒนาโปรแกรม บริหารดอทคอม www.borihan.com ตัวช่วยระบบบริหารงานแบบ Business All in ONE ที่รวมทุกระบบหลังบ้านไว้ในเวปเดียว นวัตกรรมดิจิตัล 20 ทีมสุดท้าย ประเภท Scale Up Fund จาก โครงการประกวดนวัตกรรม 100 SID โดย Siam Innovation District (SID) เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม จัดแคมเปญ “ช็อปเพื่อสยาม กับบริหารดอทคอม” ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าย่านสยามสแควร์กว่า 100 ร้าน เข้าสู่ Digital Economy ชวนผู้ขายใช้งานเวปแอพลิเคชั่น บริหารดอทคอม เพื่อช่วยระบบบริหารกิจการงานขายหน้าร้าน เช่น การบันทึกยอดขายและการออกใบเสร็จออนไลน์ รวมทั้งจัดแคมเปญชวนให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าออกใบเสร็จออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นบริหารดอทคอม พร้อมรับโบนัสจากการซื้อของสูงสุดถึง 500 บาท ต่อคน ต่อบิล โดยงานนี้กระตุ้นการจับจ่ายจากลูกค้าย่านสยามสแควร์ได้เป็นอย่างดี

สำหรับร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่สนใจทดลองใช้งานแอพลิเคชั่น บริหารดอทคอม www.borihan.com สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร. 065-665-9469 หรือ Line: @NewspectiveGroup

