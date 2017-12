“โตโต้” อวดโฉมนวัตกรรมใหม่สุดล้ำ ตอกย้ำผู้นำตลาดสุขภัณฑ์อัจฉริยะระดับไฮเอนด์

“โตโต้” รุกเต็มพิกัด เปิดตัว 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สุดไฮเทค Neorest NX สุขภัณฑ์อัจฉริยะที่ผสานดีไซน์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ พร้อมด้วย Flotation Tub Neorest Series อ่างอาบน้ำหนึ่งเดียวที่ผ่านการวิจัยด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าได้สูงสุด และก๊อกน้ำ 8 ซีรีส์ที่ตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายของผู้ใช้งานทั่วโลก ตอกย้ำผู้นำเครื่องสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำจากญี่ปุ่นยาวนานกว่า 100 ปี ทุ่มทุนกว่า 2,800 ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่หนุน “โตโต้” ผงาด TOP 3 แบรนด์สุขภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่ครองใจคนไทยภายในปี 2562

นายฮิโรยูกิ ซูซูกิ (Mr.Hiroyuki Suzuki) ประธานบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำรวมถึงอุปกรณ์ในห้องน้ำที่มีความล้ำสมัยทั้งด้านการดีไซน์รูปลักษณ์และเทคโนโลยีระดับโลก ภายใต้แบรนด์ “โตโต้” (TOTO) เปิดเผยว่า “โตโต้” เป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภัณฑ์มายาวนานกว่า 100 ปี และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ในญี่ปุ่นสูงถึง 70% รวมถึงการขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น จีน อเมริกา และยุโรป จนเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และยังคงให้ความสำคัญกับการขยายตลาดในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ตลาดสุขภัณฑ์ระดับไฮเอนด์มีโอกาสเติบโตอีกมาก

ล่าสุด “โตโต้” ได้นำสินค้านวัตกรรมใหม่สุดล้ำเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. Neorest NX สุขภัณฑ์อัตโนมัติที่ผสมผสานดีไซน์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยประสบการณ์ยาวนานถึง 100 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมที่สุดของซีรีส์ Neorest และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นภายใต้หลัก Zero Based ซึ่งเป็นโครงสร้างของสุขภัณฑ์อัตโนมัติที่ “โตโต้” สามารถพัฒนารูปแบบใหม่ของสุขภัณฑ์ที่ผสมผสานเทคโนโลยี Washlet อย่างลงตัวได้สำเร็จรวมกันเป็นชิ้นเดียวโดยไม่มีการแบ่งแยก เน้นการดีไซน์ความโค้งที่งดงามซึ่งสื่อถึงความสวยงามของเซรามิคออกมา 360 องศา ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูสวยงาม สามารถปรับเข้าได้กับพื้นที่ที่หลากหลายทั้งรูปแบบทันสมัยและคลาสสิค พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่โดดเด่น คือ เทคโนโลยี Tornado Flush, Rimless Design และ Aerial Wonder Wave Cleansing รูปแบบใหม่ และฟังก์ชั่นการทำความสะอาดที่ครบครันของ “โตโต้” ไม่ว่าจะเป็น การทำความสะอาดพื้นผิวภายในสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระโดยใช้ Ewater+ หรือสารเคลือบผิวเซรามิคให้เรียบเนียนถึงระดับนาโน CeFiONtect ทำให้เป็นสุขภัณฑ์ที่มอบความสะอาดและสะดวกสบายกับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

Flotation Tub Neorest Series อ่างอาบน้ำหนึ่งเดียวที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่ “โตโต้” ได้ทำการวิจัยมายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยเทคโนโลยี Zero Dimension ที่ให้ประสบการณ์ความผ่อนคลายสูงสุดในขณะแช่น้ำในอ่างอาบน้ำ ได้พักผ่อนทั้งร่างกายและสมอง ด้วย Hydrohands, Air-Jet ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เหนื่อยล้าด้วยสภาพที่ไร้น้ำหนัก พร้อมฟังก์ชั่นนวดผิวกาย ได้ประสบการณ์ไร้น้ำหนักที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้วัสดุ Galaline คุณภาพสูงและพื้นผิวที่สวยงาม โดยอ่างอาบน้ำ Flotation Tub Neorest Series ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมที่สุดกับสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าในแบบของ Neorest Series ซึ่งเป็นซีรีส์ที่หรูหราที่สุดของ “โตโต้”

3.ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ 8 รุ่น ได้แก่ GO Series, GR Series, GS Series, GA Series, LB Series, LN Series, LC Series และ LF Series ที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้งานทุกภูมิภาคทั่วโลก ในส่วนของระบบปล่อยน้ำภายในฝักบัวของ “โตโต้” ได้นำหลักวิศวกรรมคันไซ (Kansei Engineering) มาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยอ้างอิงหลักการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายและรู้สึกสบายขณะอาบน้ำมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลของสายน้ำเมื่อกระทบผิวกาย ประหยัดน้ำ สะดวกสบาย และปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ ก๊อกน้ำของ “โตโต้” ยังได้รับการยอมรับในระดับสากล การันตีด้วยดีไซน์สุดล้ำของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในซีรีส์เดียวกันอีกมากมายที่ได้รับรางวัล อาทิ รุ่น GO Series ได้รับรางวัลสูงสุดของงานออกแบบ Best of the Best จากเวทีประกวดสุดยอดดีไซน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก Red Dot Design Award 2017 และ รุ่น GR Series ได้รับรางวัล Winner จาก Red Dot Design Award 2017 เช่นเดียวกัน

“โตโต้เป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภัณฑ์มายาวนานกว่า 100 ปี รวมทั้ง TOTO Technical Center Bangkok โชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหม่ที่สุดในเอเชียที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ทั้งยังเป็นโชว์รูมแห่งแรกที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้สนใจได้ทดลองสัมผัสกับนวัตกรรมจากโตโต้ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญและบุคคลในวงการอสังหาริมทรัพย์ อาทิ เจ้าของโครงการ, ดีเวลลอปเปอร์ หรือดีไซเนอร์ ที่รับผิดชอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ของโตโต้ไปใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง ตลอดจนการสร้างโรงงานใหม่แห่งที่ 2 ในประเทศไทยใกล้กับโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดสระบุรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ด้วยงบลงทุนกว่า 2,800 ล้านบาทและจะเริ่มทำการผลิตเดือนเมษายน 2562 กำลังการผลิตประมาณ 420,000 ชิ้นต่อปี ทำให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของโตโต้จะได้รับำภำการตอบรับจากตลาดประเทศไทย และติด 1 ใน 3 แบรนด์สุขภัณฑ์ไฮเอนด์ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยในปี 2562 ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายฮิโรยูกิ กล่าวในตอนท้าย

สำหรับผู้สนใจสัมผัสประสบการณ์จริงกับนวัตกรรมสุดล้ำของสุขภัณฑ์ “โตโต้” สามารถนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมได้ที่ TOTO Technical Center Bangkok โทรศัพท์ 02 117 9520 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 12 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ th.toto.com