เปิดตัวหนังสือ“ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน” รวมบทความวิชาการ3ภาษา

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายวรวิทย์ กนิษฐะเสน อดีตเอกอัครราชทูต และอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นทายาทเสรีไทย ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือวิชาการ “Democracy, Constitution and Human Rights” หรือ “ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน” โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance) หรือ ศูนย์ CPG ให้การสนับสนุน

นายวรวิทย์ กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความวิชาการ แปลเป็น 3 ภาษาด้วยกัน คือ ไทย อังกฤษ และเยอรมัน ซึ่งได้อภินันทนาการจากผู้เขียนซึ่งเป็นกัลยาณมิตรหลายท่าน ในหลายแง่ ทั้งประวัติศาตร์ ซึ่งผมมองว่าเป็นงานที่เขียนยาก เพราะความจริงทางประวัติศาสตร์มีหลายระดับ การจะหยิบเรื่องราวไหนมาถ่ายทอดไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้ง ผู้เขียนหลายท่านอยู่ในแวดวงกฏหมาย แต่ทุกท่านล้วนมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ รวมถึงเรื่องราวในปัจจุบันที่เราให้ความสำคัญมากกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเราก็ได้นักกิจกรรมที่อยู่ในแวดวงสิทธิมนุษยชนหลายท่านมาร่วมถ่ายทอด

“ผู้เขียนทุกท่านมีความตั้งใจให้บทความทุกชิ้นเป็นของขวัญเพื่อมอบไปยังประชาชนทุกคน” นายวรวิทย์ กล่าว

หลังจากพิธีการเสร็จสิ้น นายวรวิทย์ ได้มอบหนังสือ “Democracy, Constitution and Human Rights” แก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกคน