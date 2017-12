“Great American Burger Battle รู้จักอเมริกันผ่าน “เบอร์เกอร์”

จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วสำหรับการแข่งขันค้นหาสุดยอดเชฟเบอร์เกอร์ ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “Great American Burger Battle” จัดขึ้นที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา

การแข่งขันสร้างสรรค์เมนูเบอร์เกอร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย จัดขึ้นในงาน “American Food Fun Fest” ที่ขนสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่ง ชีส แอปเปิ้ล และอื่นๆอีกมากมายมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจ โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากผู้สนใจอย่างคับคั่ง

ทั้งกิจกรรมแข่งขันทำเบอร์เกอร์ และเทศกาลอาหารนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสู่ประชาชน โดยใช้วัฒนธรรมอาหาร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เบอร์เกอร์” อาหารจานเด็ดของชาวอเมริกันที่คนไทยเข้าถึงได้ง่ายเป็นสะพานเชื่อม

กิจกรรมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาเชฟเบอร์เกอร์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานั้นจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว และในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่จะมี 5 ร้านอาหารและร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังที่เคยสร้างชื่อจากการแข่งขัน “The Great American Burger Competition” ที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลพัทยาบีช เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา มาปะทะกับ 5 ร้านดังจากกรุงเทพที่เคยร่วมแข่งขันใน “The Great American Burger Competition” เมื่อปี 2559

สำหรับร้านจากพัทยานั้นประกอบไปด้วย Hilton Pattaya แชมป์จากพัทยา , Coast Beach Bar and Grill by Centara Mirage Grand, Jim’s Burger Pattaya, Cadillac Cafe and Bar, Wave Hotel และ Skoop Beach Cafe by Veranda Resort Pattaya ส่วนร้านจากกรุงเทพฯประกอบไปด้วย 25 Degree แชมป์เก่าสองสมัย, Daniel Thaiger, Mother Trucker, Paper Butter and the Burger และ Full Moon Cafe

พอล เวลเชอร์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ กล่าวถึงการจัดการแข่งขัน “Great American Burger Battle” ในครั้งนี้ว่าส่วนหนึ่งเพื่อให้คนไทยได้รู้จักกับร้านเบอร์เกอร์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสที่จะได้รู้จักความเป็นอเมริกันผ่านเบอร์เกอร์

“ผมคิดว่าเบอร์เกอร์นั้นเป็นการทูตที่ดีที่สุดสำหรับสหรัฐอเมริกา ทางหนึ่งเลยที่ผู้คนจะรู้จักคนอีกประเทศหนึ่งได้ก็คือการกินอาหารของชาตินั้นๆ เหมือนอย่างที่ผมเดินทางมาในประเทศไทย ผมจะต้องเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นด้วยการกินอาหารอย่างส้มตำ แกงเขียวหวาน ต้มยำกุ้ง และอาหารอร่อยๆอื่นๆอีกมากมาย เช่นเดียวกันกับชาวไทยที่จะได้ลองทานเบอร์เกอร์ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ เนื้อนำเข้าจากสหรัฐ ชีสแคลิฟอร์เนีย และอื่นๆ เพื่อได้รู้จักความเป็นอเมริกันมากขึ้น” นายเวลเชอร์ระบุ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสหรัฐส่งออกเนื้อมายังประเทศไทยมานานหลายปี และก็มีความเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และชาวไทยก็เริ่มค้นพบและชื่นชอบในรสชาติของเนื้อสหรัฐ โดยเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมามูลค่าการค้าเนื้อสหรัฐอเมริกาในไทยมีมูลค่าสูงถึง 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ล่าสุดเนื้อติดกระดูกสหรัฐได้กลับมาสู่ตลาดประเทศไทยอีกครั้ง ดังนั้น คาดว่ามูลค่าการค้าเนื้อนำเข้าสหรัฐในปีหน้านี้จะเติบโตขึ้นอีก

การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับวัตถุดิบหลักจากสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวจากสหรัฐ มันฝรั่งนำเข้าจากสหรัฐ แคลิฟอร์เนียชีส วอชิงตันแอปเปิ้ล รวมถึงลูกเกดแคลิฟอร์เนีย เป็นส่วนผสมบังคับที่ต้องใช้ในผลงาน โดยจะมีเชฟมืออาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารอเมริกันเข้าร่วมตัดสิน

หลังจากผู้เข้าแข่งขันแสดงฝีมือการปรุงส่วนผสมเป็นผลงานเบอร์เกอร์สำหรับคณะกรรมการชิมตัดสินและให้คะแนน ผลปรากฎว่าผู้เข้าแข่งขขันที่ได้รับตำแหน่ง Best American Burger ในครั้งนี้ได้แก่เชฟจากร้าน 25 Degree จากกรุงเทพมหานครเฉือนเอาชนะเชฟจากโรงแรม Hilton Pattaya แชมป์จากพัทยาที่ครองตำแหน่งอันดับสอง ขณะที่อันดับ 3 ได้แก่ร้าน Coast Beach Bar and Grill by Centara Mirage Grand จากพัทยาเช่นกัน โดยทั้งสามอันดับรับเงินรางวัล 20,000 บาท 15,000 บาท และ 10,000 บาทตามลำดับ

สำหรับผลงานของร้าน 25 Degree ตั้งอยู่ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี มีชื่อผลงานว่า “Knockout Burger” ซึ่งจะเสิร์ฟมาในเตามินิบาร์บีคิวสีแดง โดยสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการด้วย กลิ่น “สโมคอะโรมา” จากไม้แอปเปิ้ลที่เชฟยิงเข้าไปในเตามินิบาร์บีคิว ที่จะลอยแตะจมูกขณะเปิดฝาเพิ่มอรรถรสในการรับประทานเบอร์เกอร์มากยิ่งขึ้น

ในส่วนของตัวเบอร์เกอร์นั้นทางร้าน 25 Degree ระบุว่า ประกอบด้วยขนมปังบริโอชผสมแป้งไรด์ ให้ความรู้สึกนุ่มซึ่งเป็นสัมผัสแรกตอนที่กัดเบอร์เกอร์เข้าปาก สำหรับเนื้อเป็นเนื้อสันคอส่วน 60 เปอร์เซ็นต์ และอีก 40% เป็นเนื้อส่วนอก เพื่อความนุ่ม ปรุงด้วยซอสสไปซี่ไอโอลี่ และ แอปเปิ้ลเบอร์ริโต้ เพิ่มความหอมมันด้วยชีสสองชนิดอย่าง “ชาร์ปเชดด้า” และ “มอนเทอเร แจ๊ค” จากแคลิฟอร์เนีย รวมไปถึงวอชิงตันแอปเปิ้ลที่นำไปทอดในแบบเทมปุระ

สุวิศิษฏ์ วันจันทร์ เชฟ จากร้าน 25 Degree ระบุว่าผลงาน แฮมเบอร์เกอร์ในครั้งนี้ มีชื่อว่า Knockout Burger มีหมัดเด็ดเป็นการอัดสโมคเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการ มีเคล็ดลับจากการผสมเนื้อส่วนคอและส่วนท้องที่มีมันเยอะเข้าด้วยกันเพื่อความนุ่ม และใช้เวลาทดลองอยู่ 2 สัปดาห์

เชฟจากร้าน 25 Degree ระบุว่าส่วนตัวแล้วค่อนข้างถัดเมนูเนื้ออยู่แล้ว โดยเฉพาะเนื้อสหรัฐที่มีความโดดเด่นด้านมาตรฐานที่ควบคุมมาเป็นอย่างดี มีรสชาติชัดเจนซึ่งเป็นผลจากการเลี้ยงธรรมชาติ

เชฟสุวิศิษฏ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวเชื่อว่าที่ผลงานได้รับชัยชนะเพราะการใช้ส่วนผสมบังคับทุกอย่าง และลองผิดลองถูกจากการผสมเนื้อ โดยเฉพาะการนำเสนอที่โดดเด่นด้วยการยิงสโมคสร้างความว้าวให้กับคณะกรรมการ โดยหากมีการแข่งขันครั้งหน้า เชฟ เจ้าของแชมป์ Best American Burger 3 ปีซ้อนยืนยันว่าจะร่วมลงแข่งป้องกันแชมป์อีกแน่นอน

กิจกรรมการแข่งขัน “Great American Burger Battle” จบลงด้วยความประทับใจ พร้อมทั้งประสบการณ์กับอาหารอเมริกันที่คนไทยได้ลิ้มลอง นับเป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นสะพานเชื่อมให้ชาวไทยได้รู้จักวัฒธรรมอเมริกัน ผ่าน “เบอร์เกอร์” ได้เป็นอย่างดี

ใต้ภาพ

มัคช็อต1 พอล เวลเชอร์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย

ภาพนำ “Knockout Burger” ผลงานชนะเลิศ Best American Burger ผลงานของเชฟร้าน 25 Degree

ภาพเล็ก1 บรรยากาศการแข่งขันเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา

ภาพเล็ก2 คณะกรรมการชิมผลงานเบอร์เกอร์จากผู้เข้าแข่งขัน