บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 5 หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 5 (SCBS IWP#5) หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) เชิญชวนนักลงทุนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วม SCBS Infinite Wealth Program (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 5 เน้นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “The present is theirs; the future, for which I really worked, is mine.” จัดเต็มความรู้ ทั้งการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจในการลงทุนอย่างถ่องแท้ นำไปสู่การปฏิบัติงานจริง เลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม รู้จักการจัดสรรเงินทุน บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบภายใต้สภาวะที่ผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยการอบรมเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาศักยภาพผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์โดยนักลงทุนระดับเซียน ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด และการลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันลงทุนจริงด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2561 รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbs.com/iwp หรือสอบถาม SCBS Call Center 02-949-1999