นึกว่าหมอดูอีที! ชาวเน็ตขุดเจอ เกือบ 20 ปีที่แล้วการ์ตูนซิมป์สัน เคยทำนายว่าดิสนีย์จะซื้อฟ็อกซ์

เป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกออนไลน์ หลังจากที่ ดิสนีย์ ปิดดีลซื้อ 21th Century Fox มูลค่า 52,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.7 ล้านล้านบาท ตามที่สื่อต่างๆลือกันมาตลอดสัปดาห์นี้ ทำให้ได้รับสิทธิในภาพยนต์ดิสนีย์อย่าง เอ็กซ์เมน, อวาตาร์, เดตพูล, มาร์เชียน

หลังจากปิดดีลครั้งนี้ ชาวเน็ตก็ต่างไปค้นเจอว่า ครั้งหนึ่งการ์ตูนเรื่อง The Simpsons ซึ่งเคยออกอากาศเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ก็ได้เคยทายไว้ว่าดิสนีย์จะซื้อฟ็อกซ์เช่นกัน โดยได้ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 1998 ในตอน When You Dish Upon a Star

หลังจากที่ชาวเน็ตเคยได้ย้อนกลับไปพบว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จะลงสมัครประธานาธิบดี แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ รวมไปถึงคดีการคอร์รัปชั่นในฟีฟ่าอีกด้วย

แม่นยิ่งกว่านอร์สตราดามุส

