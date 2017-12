‘ฉลาดเกมส์โกง’ คว้าอันดับ 2 ภาพยนตร์แห่งปีจาก AFV ด้าน ‘สมุยซอง’ ติดโผด้วย การันตีหนังดีควรค่าแก่การชม

ถือเป็นปีแรกของเวปไซต์ Asian film vault ที่ตัดสินใจจัดอันดับภาพยนตร์แห่งปีขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากพิจารณาจากการโหวตของทีมงานจึงได้มาซึ่ง 18 อันดับภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งเอเชียประจำปี 2017 โดย ภาพยนตร์ไทย ติดอันดับถึง 2 เรื่องด้วยกัน

ทั้ง ฉลาดเกมส์โกง (Bad Genius) ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 2 เลยทีเดียว โดยฉลาดเกมส์โกงเป็นผลงานการกำกับเรื่องที่ 2 ของ บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ด้วยเนื้อหาที่ว่าด้วยการโกงข้อสอบสุดระทึก จนเดินสายกวาดรางวัลมาแล้วกว่า 20 เวที ทั้งยังบุกทำเงินถึงตลาดจีน และยังถูกพูดถึงจากนานาประเทศ

โดยความเห็นของทีมงาน ได้เขียนกล่าวว่า

“ฉลาดเกมส์โกง คือ ภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมทั้งการผสมผสานของภาพที่บรรจงทำอย่างละเอียด, ทั้งความสนุกสนานและมีคุณค่าถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจ”

พร้อมชื่นชมในศักยภาพของบาส ที่ว่าเป็นการก้าวที่สูงขึ้นอีกขั้นสำหรับงานภาพยนตร์เรื่องที่ 2

ขณะที่ สมุยซอง (Samui Song) หรือในชื่อไทยว่า ‘ไม่มีสมุยสำหรับเธอ‘ ผลงานการกำกับของ เป็นเอก รัตนเรือง ที่ว่าด้วยเรื่องของนักแสดงสาวคนหนึ่งกำลังกลุ้มใจเมื่อพบว่าสามีชาวต่างชาติกำลังคลั่งในลัทธิประหลาด แต่เธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากชายแปลกหน้าที่เสนอตัวเข้ามาแก้ปัญหาแต่กลายเป็นเธอต้องตกอยู่ในอิทธิพลของเขาแทน

ซึ่งหนึ่งนักเขียนจากAFV เผยว่า ‘สมุยซอง’ คือภาพยนตร์ที่คนรักหนังไม่ผิดหวังและการันตีว่าควรค่าแก่การได้ชม เพราะดีทั้งการกำกับ เล่าเรื่องและนักแสดง ทำให้สมุยซองได้ขึ้นแท่นมาอยู่ในอันดับที่ 15

โดยสมุยซองจะเข้าโรงภาพยนตร์ให้คนไทยได้ชม ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ส่วนอันดับ 1 ตกเป็นของ Blade of the Immortal จากญี่ปุ่น ที่ได้ผู้คร่ำหวอดในวงการภาพยนตร์อย่าง Takashi Miike มากำกับ และถึงแม้ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่ติดอันดับจะเป็นภาพยนตร์จากแดนปลาดิบก็ตาม แต่นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์จากทั้งอินเดีย เกาหลี จีน ฮ่องกงและอินโดนีเซีย ที่ติดอันดับและน่าสนใจไม่น้อยด้วยเช่นกัน อาทิ

Vanishing Time: A Boy Who Returned , Satan’s Slaves, Our Time Will Come, The Villainess, Jagga Jasoos ฯลฯ

เรียกว่าแต่ละเรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์ที่น่าดูทุกเรื่องเลยทีเดียว

