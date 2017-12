กฟภ.จัดงาน PEACON & INNOVATION 2017 เตรียมความพร้อมสู่ยุค PEA 4.0 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน PEACON & INNOVATION 2017 รุกพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้า เตรียมความพร้อมสู่ยุค PEA 4.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. รุกขยายขอบข่ายการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าผ่านการจัดงาน PEACON & INNOVATION 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมุ่งเสริมทักษะของบุคลากรผ่านการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ตลอดจนงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ PEA INNOVATION 2017 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพของบุคลากร PEA ที่สามารถคว้ารางวัลบนเวทีระดับนานาชาติ จากประเทศเกาหลีใต้และประเทศไต้หวัน มาครองได้สำเร็จ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยในวันที่ 13 ธันวาคม มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ประจำปี 2560 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพัฒนาประเทศ” โดยมี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมที่เน้นการวางแผนเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” อย่างเต็มตัว และเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนงานพัฒนาองค์กร กฟภ. เพื่อการก้าวเข้าสู่ยุค “PEA 4.0” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม และพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านงานวิจัย, การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบไฟฟ้า หรือ PEA 4.0 โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรของ กฟภ. ตลอดจนบุคคลภายนอก ได้พัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก กฟภ. ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

ในวันงานประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการองค์กร การแสดงนวัตกรรมจากงาน วิจัยของ กฟภ. และหน่วยงานภายนอก การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าแบบบูรณาการในยุค 4.0” การบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิ เรื่อง “Microgrid Development and Implementation” “Reliability Evaluation of Smart Grid including the impact of Cyber-physical Interactions” และ “จับตานวัตกรรมบนเส้นทางการไฟฟ้าแห่งอนาคต” และการนำเสนอบทความทางวิชาการจากนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพนักงาน กฟภ. ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการเชิญหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทางด้านพลังงานมานำเสนอในช่วงบทความรับเชิญ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้า TNB ประเทศมาเลเซีย

และในวันที่ 14 ธันวาคม มี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2560 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร IEEE PES – Thailand โดยจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Reliability Evaluation of Smart Grid including the impact of Cyber-physical Interactions” บรรยายโดย Prof.Dr.Chanan Singh และ Prof. Dr. Weerakorn Ongsakul ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของ IEEE PES (IEEE PES – Thailand), IEEE Thailand Section, Thailand National Committee of CIGRE คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ พร้อมพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม จำนวน 97 รางวัล รางวัลกิจกรรมคุณภาพ จำนวน 21 รางวัล และบทความยอดเยี่ยมและบทความดีเด่น จำนวน 15 รางวัล ก่อนปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลให้กับทีมพนักงาน PEA ที่สร้างผลงานในเวทีนานาชาติจาก งาน 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง ชื่อผลงาน “ชุดตรวจจับสัญญาณสื่อสารควบคุม SCADA (Detection Communication Signal Control SCADA)”, รางวัลพิเศษ Special Award ชื่อผลงาน “ระบบตรวจหาเฟสที่มิเตอร์ติดตั้งในระบบไฟฟ้า (Electricity Phase Identification System)” จากหน่วยงาน The Egyptian society for women & youth Inventor & the Egyptian Inventors Syndicate

และจากงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ เหรียญรางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง ชื่อผลงาน “เครื่องมือตรวจสอบแรงบีบเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย (Hydraulic Crimping Tool Checking Device)”, เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเงิน ชื่อผลงาน “จะงอยอินทรีย์ (Hotline Cuttable Tie Stick)” , รางวัลพิเศษ (special award) และโล่รางวัล ชื่อผลงาน “จะงอยอินทรีย์ (Hotline Cuttable Tie Stick)” จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS)

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงการจัดงาน PEACON & INNOVATION 2017 ในครั้งนี้ว่า “ตนเองขอชื่นชมนักประดิษฐ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม รางวัลกิจกรรมคุณภาพ และรางวัลบทความยอดเยี่ยมจาก PEA ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของความทุ่มเท ความพยายาม และความตั้งใจในการพัฒนาองค์กรของเราให้บรรลุเป้าหมาย และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับองค์กรตามนโยบาย PEA 4.0 เพือการเป็นผู้นำในด้านการบริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”