กรมพัฒน์ฯจัดติวธุรกิจโลจิสติกส์ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน รับมือกับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซบูม

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ มุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ มีมาตรฐานทัดเทียมสากล โดยเฉพาะปัจจุบันธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ที่ผู้บริโภคหันมาซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และยังเป็นช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและทรงอิทธิพลมากที่สุด ในระดับโลก รวมถึงในประเทศไทยเช่นกัน จากการคาดการณ์เติบโตของมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยปี 2560 พบว่า มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่ารวม 2,812,592.03 ล้านบาท ทำให้ในปี 2560 เติบโตถึง 9.86%

ดังนั้น จากการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ อย่างก้าวกระโดด ทำให้มองเห็นถึงโอกาสสำคัญของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริมโดยตลอด จึงสร้างเครือข่ายทางพันธมิตรครบวงจรพัฒนาจนธุรกิจ โดยที่ผ่านมาสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO จำนวน 679 ราย และในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ จะจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจ โดยการใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น ชื่อว่า LTMA (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application) เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย จากนั้นจะจัดอีก 4 ครั้ง คือ ขอนแก่น สงขลา นครสวรรค์ และที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

แอพพลิเคชั่น LTMA เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยแอพพลิเคชั่นนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสามารถบริหารงานและเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ในการขนส่ง รวมถึงวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารงาน และการใช้พลังงานในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพได้ ลดการจัดส่งสินค้าเที่ยวเปล่า ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันที่ 5 มกราคม 2561 กรมฯเตรียมจัดสัมมนาเพื่อฝึกใช้ระบบปฏิบัติการให้ผู้ประกอบธุรกิจ