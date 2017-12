พบสาวน้อยซิมบับเวพร้อมครอบครัว กลับประเทศไม่ได้ ติดในสุวรรณภูมิ 3 เดือน 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kanaruj Artt Pornsopit โพสต์เรื่องราวของเด็กหญิงจากซิมบับเวที่ติดอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมครอบครัวเนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบในประเทศ

โดยระบุว่า “สาวน้อย Mashia จากซิมบับเว คนนี้ติดอยู่สนามบินกับพี่ชายและครอบครัวมาร่วมเกือบสามเดือน เนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบภายในประเทศ แต่จิตใจพวกหนูเข้มแข็งมากๆ ไม่งอแง ไม่ดื้อ อาจมีซนบ้างตามประสาเด็ก วันนี้สัญญากันไว้ว่าจะมีของขวัญวันคริสต์มาสมาให้ หนูจะดูตื่นเต้นรึเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้เจ้า Milan พี่ชายหนูดูตื่นเต้นมาก😅 Merry Christmas to Mashia ,Milan, Eton and Tanaka. To hope all of you back to your sweet home as soon. Nice to meet all of you guys❤️”

โดยในคอมเมนต์เจ้าของโพสต์ยังบอกอีกว่า ครอบครัวของเด็กหญิงซิมบับเวนี้ไม่สามารถออกจากสนามบินได้ โดยอยู่ภายในสนามบินขาออก นอนที่โซฟาผู้โดยสาร และไม่สามารถบินกลับประเทศได้เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง โดยเด็กหญิงคนดังกล่าวกลายเป็นขวัญใจพนักงานในสนามบินที่ช่วยกันดูแล หาของเล่น ขนม และอาหาร มาให้ทุกวัน และระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้ว กำลังประสานงานให้ความช่วยเหลืออยู่