กลุ่มคนตาบอดเตรียมปั่นจักรยานกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” ซึ่งจัดโดยพม. ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ว่า โครงการนี้จะเป็นแสดงศักยภาพคนตาบอดให้สังคมเห็นว่าแม้มองไม่เห็น ก็สามารถปั่นจักรยานได้ และเป้นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนตาบอดจะปั่นจักรยานทางไกล ตั้งแต่กรุงเทพฯไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 867 กิโลเมตร เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีพก.กล่าวอีกว่า โดยจะเริ่มปั่นในวันที่ 28 มกราคมนี้ ผ่าน 9 จังหวัด เริ่มจุดสตาร์ทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ไปยังสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และเชียงใหม่ ไปจบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ รวมใช้เวลา 9 วันผ่าน 9 จังหวัด ในระยะทาง 867 กิโลเมตร ซึ่งจะมีจักรยาน 2 ตอนที่ปั่น 21 คัน เบาะหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมหลักเป็นจิตอาสาปั่นนำ และเบาะหลังที่คอยเสริมการปั่นเป็นคาตาบอดทั้งหมด

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยออกมาต้อนรับ ให้เกียรติ โอกาส และกำลังใจคนพิการ ในการพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อเป็นพลังสังคมต่อไป โดยสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฯ ซึ่งใช้งบประมาณ 67 ล้านบาท ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้

1.บริจาค 100 บาท ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย กด*948*6666*100# แล้วโทรออก

2.พิมพ์ Y100 แล้วส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4899666 แล้วกดโทรออก เพื่อบริจาค 100 บาท สำหรับทุกเครือข่าย

3.โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ 162-3-07772-2, ธนาคารกรุงไทย 196-6-00208-4 และธนาคารไทยพาณิชย์ 264-3-001530 ชื่อบัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และร่วมสมทบทุนซื้อของที่ระลึก (เสื้อ-หมวก) จากโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ตามจุดกิจกรรมต่างๆ หรือ Facebook ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

4.บริจาค 100 Truepoint แทนเงิน 10 บาท ผ่านแอปทรูยู หรือกด *878*2828# โทรออกฟรี เฉพาะเครือข่ายทรูมูฟเอชเท่านั้น

และ5.ร่วมบริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดแอปฟรีทาง App Store และ Play Store

โดยสามารถติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ได้ทาง Facebook : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (facebook.com / Universalfoundation) และร่วมส่งแรงใจสนับสนุนนักปั่นผู้พิการทางสายตาด้วยการติดแฮชแท็คที่กำหนด #ปั่นไปไม่ทิ้งกัน #NoOneLeftBehind.

ขณะที่ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า ศูนย์ฝึกแห่งใหม่มีพื้นที่รวม 33 ไร่ ขณะที่โครงการนี้จะพัฒนาบนพื้นที่ 10 กว่าไร่ ก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ ตั้งแต่งานบริการด้านการโรงแรม ท่องเที่ยว ทำอาหาร การเกษตร แปรรูปผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ที่จะสอนให้กับคนพิการฟรีผ่านการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อเรียนจบก็จะออกไปทดลองตลาด ได้ลองขาย และกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันว่า ทำไมบางคนถึงขายได้ ทำไมบางคนถึงขายไม่ได้ แก้ปัญหาและฝึกไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถขยายฐานฝึกอาชีพคนพิการ ขยายเครือข่ายคนพิการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ หากได้เงินบริจาคเกินที่ตั้งเป้าคือ 67 ล้านบาท ก็จะนำไปพัฒนาในพื้นที่ของศูนย์ที่เหลือ รวมถึงการสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการในจังหวัดอื่นๆ อย่างที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่มีเป้าหมายจะไปสร้างศูนย์ต่อในปีหน้า