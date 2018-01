ระทึก! ไฟไหม้ตึก “ทรัมป์ ทาวเวอร์” ดับเพลิงเร่งดับ คาดเหตุไฟลัดวงจร เบื้องต้นมีรายงานเจ็บ 2 (มีคลิป)

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารทรัมป์ ทาวเวอร์ ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในย่านมิดทาวน์ แมนฮัตตัน นครนิวยอร์กของสหรัฐ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์(8 ม.ค.)ตามเวลาท้องถิ่น โดยโฆษกของกรมดับเพลิงนครนิวยอร์กเปิดเผยว่า ทางหน่วยงานได้รับแจ้งเหตุเกิดไฟไหม้ขึ้นที่ตึกทรัมป์ ทาวเวอร์ ซึ่งสูง 58 ชั้น เมื่อเวลา 06.58 น. เจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจึงได้รุดไปยังที่เกิดเหตุในทันที

ขณะที่เอ็นบีซีนิวส์รายงานว่า สาเหตุเพลิงไหม้อาจมาจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยไฟดูเหมือนถูกควบคุมไว้ได้อยู่บริเวณเพนเฮาส์ชั้นบนของตึกสูงระฟ้าแห่งนี้

ขณะที่ภาพเหตุการณ์ขณะไฟลุกไหม้ที่มีผู้บันทึกไว้และนำมาโพสต์ทางโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นกลุ่มควันไฟลอยปกคลุมเหนือท้องฟ้านครนิวยอร์กในช่วงเช้าตรู่

เบื้องต้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีได้รับบาดเจ็บ 2 ราย หนึ่งในนี้มีอาการสาหัส ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ขณะเกิดเหตุไฟไหม้ที่ตึกของตนเองนั้น เขาอยู่ที่กรุงวอชิงตัน

ทั้งนี้เมลาเนีย สตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐ ภริยาของนายทรัมป์ และ บาร์รอน ลูกชายคนเล็ก ได้พำนักอยู่ที่อาคารทรัมป์ ทาวเวอร์ ในช่วง 2-3 เดือนแรกที่นายทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ก่อนที่เมลาเนียและลูกชายคนเล็กจะย้ายไปอยู่ที่ทำเนียบขาวกับผู้นำสหรัฐในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา อาคารหลังนี้ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานของ ทรัมป์ ออร์กาไนเซชั่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของทรัมป์ด้วย

โดยอาคารทรัมป์ ทาวเวอร์ ยังคงอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและมักได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาในช่วงที่มีการจัดงานสำคัญๆขึ้นในแมนฮัตตัน

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP

— TODAY (@TODAYshow) 8 มกราคม 2561