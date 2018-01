เจมีส์ อิตาเลียน สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดเมนูใหม่ต้อนรับปี 2018 เสิร์ฟความอร่อยควบคู่กับสุขภาพดี

กรุงเทพมหานคร- มกราคม 2561 – เพื่อต้อนรับสู่ปีใหม่ 2018 ลองตั้งใจเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับ เจมีส์ อิตาเลียน สยามดิสคัฟเวอรี่ ที่สร้างสรรค์เมนูใหม่ล่าสุดเปิดตัวรับปีใหม่แบบเต็มที่หลากหลายเมนู ยกขบวนอาหารจานอร่อยใหม่ๆ มาให้ลิ้มลองแบบจัดเต็ม ทั้งสตาร์ทเตอร์ พาสต้า อาหารจานหลัก เมนูสำหรับคุณหนู และรายการเครื่องดื่ม เสริมความหลากหลายให้ทุกมื้อที่เจมีส์อิตาเลียน ที่ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นมื้อที่ประทับใจสำหรับทุกคน

ซาร่า สมิธ ผู้จัดการทั่วไปของร้านเจมีส์ อิตาเลียน สยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า “เพื่อต้อนรับปี 2018 เจมีส์อิตาเลียน สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้คิดค้นเมนูใหม่ๆ มานำเสนอเพื่อให้ลูกค้าได้เริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่ดีด้วยอาหารอิตาเลียนอร่อยๆ ที่สร้างสรรค์ในแบบเจมี โอลิเวอร์ เราได้เปลี่ยนเมนูอาหารใหม่ตามฤดูกาลเพื่อนำเสนออาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ทีมพัฒนาเมนูอาหารจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับรายการอาหารใหม่ๆ ที่เรานำเสนอในครั้งนี้ มีอาหารรวม 9 รายการ พร้อมปรับเพิ่มรายการเครื่องดื่มมากกว่า 15 รายการ รวมถึงรายการอาหารสำหรับคุณหนูใหม่อีก 4 รายการ ซึ่งทั้งหมดนี้พร้อมให้ลูกค้าแฟนคลับของเจมีส์อิตาเลียนมาลิ้มลองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อเล็กซ์ บาร์แมน หัวหน้าเชฟ ร้านเจมีส์ อิตาเลียน สยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า “รายการอาหารใหม่ที่เรานำเสนอในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาในร้าน จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และตื่นเต้นกับอาหารอร่อยๆ ในเมนูที่หลากหลายอยู่เสมอ แน่นอนว่าเรายังปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากฟาร์มเปิด ใช้เนื้อจากฟาร์มที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในระบบการผลิตเพื่อความยั่งยืน และส่วนผสมจากแหล่งผลิตที่มีจริยธรรม เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตและเกษตรกรไทยเพื่อนำเสนอผลิตผลจากสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง

สตาร์ทเตอร์เมนูใหม่ เอาใจซีฟู๊ดเลิฟเวอร์

เป็นที่ทราบกันว่าอาหารขึ้นชื่อของเจมีส์ อิตาเลียน มีทั้งเมนูที่ปรุงจากเนื้อหมู เนื้อวัว และไก่ ที่ขึ้นชื่อถึงคุณภาพและความอร่อยในทุกจาน ในขณะเดียวกันลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารทะเลก็มีเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ เจมีส์อิตาเลียนสยามดิสคัฟเวอรี่ จึงเอาใจคนรักอาหารซีฟู๊ดเพิ่มเมนูใหม่ล่าสุด ที่คัดสรรวัตถุดิบอาหารทะเลชั้นเยี่ยมมานำเสนอเป็นเมนูใหม่ ได้แก่ เมนูแพลงค์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน ขอแนะนำ “Cured & crispy fish” (ราคา 1,295 บาท) ที่มีนางเอกคือ Cured Salmon ที่คัดสรรแซลมอนคุณภาพดีรับประกันความอร่อย นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายของอาหาร ที่ประกอบด้วย roasted shellfish, crab & avocado bruschetta , yuzu mayo served with aged pecornino & chilli jam. อีกหนึ่งเมนูใหม่ล่าสุด ได้แก่ “Smoked salmon bruschetta” (ราคา 265 บาท) ที่คนรักแซลมอนต้องไม่พลาด นอกจากนี้ ยังมี “Soup of the day” (ราคา 220 บาท) ให้ลองลิ้มซุปโฮมเมดที่เซฟสร้างสรรค์ใหม่ทุกวัน

พาสต้าและพิซซ่าในแบบโฮมเมด

เส้นพาสต้าแบบโฮมเมดที่ทำสดใหม่ทุกวันที่ เจมี อิตาเลียน มีการผสมผสานระหว่างเมนูสุดคลาสสิคกับเมนูใหม่ที่น่าสนใจ คนรักอาหารซีฟู๊ด ต้องชื่นชอบ “Seafood risotto” (ราคา 485 บาท) สำหรับประสบการณ์ใหม่กับรีซอตโต้สูตรพิเศษ oozy risotto saffron, garlic & shellfish sauce with squid, prawns, mussels, bronze fennel & crispy capers. เมนูใหม่ๆ ยังรวมถึงพิซซ่าหน้าใหม่ๆ อีกด้วย ได้แก่ “Truffle shuffle pizza” (ราคา 420 บาท) พิซซ่าที่ไม่ธรรมดา เพราะใช้ truffled salami และ black truffle แสนอร่อย มาพร้อม white sauce, balsamic onions, and free-range egg. และยังมีพิซซ่าหน้าใหม่ อีก 2 รายการ คือ “Spicy eggplant pizza” และ “Chicken peperonata pizza” (ราคา 360 บาท) ที่ให้มาชิมความอร่อยใหม่ๆ ได้ไม่รู้เบื่อ

อาหารจานหลักและไซด์ดิชใหม่เมนูใหม่

อาหารอร่อยที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน อย่าง “ชิคเก้นอัลมาโตเน” (ราคา 580 บาท), “Oven-baked sea bass” (ราคา 680 บาท) , และ “Lamb chop scottadito” (ราคา 980 บาท) ยังคงพร้อมเสิร์ฟความอร่อยเช่นเคย สำหรับเมนูใหม่ ได้เพิ่มอาหารจานหลักเอาใจคนรับประทานอาหารมังสวิรัติ คือ “Super green veggie burger” (ราคา 525 บาท) เบอร์เกอร์ในแบบที่คุณอาจไม่เคยลิ้มลอง อร่อย อิ่ม และใช้ส่วนผสมที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ คือนิยามของเบอร์เกอร์สำหรับคนทานมัลสวิรัติจานนี้ ปรุงจาก Herby chickpea, bean & six-seed patty with balsamic onions, ricotta cheese, served with funky chips.

และยังมีไซด์ดิชใหม่ล่าสุด ให้เลือกเติมเต็มมื้อของคุณ ได้แก่ “Sweet potato fries” (ราคา 120 บาท) ที่ปรุงจากมันฝรั่งคุณภาพดีส่งตรงจากไร่ เป็นหนึ่งในการนำผลิตผลของเกษตรกรชาวไทยมานำเสนอในร้านอาหารระดับโลก

รายการอาหารสำหรับคุณหนู

เมนูใหม่ล่าสุดครั้งนี้ ยังมีรายการอาหารสำหรับคุณหนูใหม่ๆ ให้เจ้าตัวน้อยของคุณได้ลองอาหารอร่อยๆ รายการใหม่ๆ เช่นเดียวกัน รายการอาหารสำหรับเด็กของเจมี่ส์ อิตาเลี่ยน ล้วนปรุงด้วยส่วนผสมและวัตถุดิบที่ดีและสดใหม่ เด็กๆ จะสนุกกับการใช้กล้อง 3 มิติส่องดูรายการอาหาร และเพลิดเพลินไปกับกระดาษระบายสี ที่เจมี่ส์ อิตาเลี่ยน มีสิ่งต่างๆ ให้เด็กๆ สนุกสนานมากมาย อาหารจานหลักสำหรับเด็กๆ จะเสิร์ฟพร้อมสลัด “Shake me” และเครื่องดื่มที่เลือกได้ตามใจชอบ ในราคาเพียง 250 บาท โดยอาหารสำหรับคุณหนูรายการใหม่ ได้แก่ “Secret seven gnocchi” , “Margherita pizza”, “Five –a-day picnic box” , “Fantastic fish stew” , และ “Happy chicken lolipops”

รายการเครื่องดื่มใหม่ล่าสุด

อาหารมื้อพิเศษไม่ควรขาดเครื่องดื่มรสเลิศ สำหรับเมนูใหม่ล่าสุดของเจมีส์ อิตาเลียน สยามดิสคัฟเวอรี่ มีรายการเครื่องดื่มใหม่ทั้ง ม็อกเทล ค็อกเทล สปาร์กลิ้ง ไวน์ และเบียร์ ขอแนะนำ “Menebrea 1846 Draught” (ราคา 160 บาท สำหรับแก้ว 200 มิลลิลิตร) ครั้งแรกในเมืองไทยกับเบียร์สด Ambrata , “Virgin mojito” (ราคา 160 บาท) ม็อกเทลที่จะสร้างความสดชื่นให้กับวันของคุณ แต่ถ้าต้องการความเฟรชในแบบหอมหวานแบบค็อกเทล ขอแนะนำ “Fruity mojito” ( ราคา 300 บาท) ที่ผสม Bacardi rum, lime, mint with your choice of fruit from strawberry, watermelon, or green apple.

เริ่มปีใหม่กับความสุขใหม่ๆ และต้องมาลองเมนูใหม่ล่าสุดของร้านเจมีส์อิตาเลียน ได้ที่ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ร้านเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. – 22.00 น. สามารถจองโต๊ะจองล่วงหน้าทาง www.jamiesitalian.co.th หรือโทรศัพท์ 0 2255 5222 หรือ จะวอล์คอินไปที่ร้านก็ได้เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจมีส์ อิตาเลียน

ร้านเจมีส์ อิตาเลียน เกิดจากความร่วมมือระหว่างเซเลบริตี้เชฟชาวอังกฤษ เจมี่ โอลิเวอร์ และ เจนนาโร คอนทาลโด ร่วมกันเปิดร้านสาขาแรก ณ เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เมื่อปี พ.ศ. 2551ปัจจุบันมีสาขาในประเทศอังกฤษรวม 42 สาขา และมีสาขาในนานาประเทศทั่วโลกอีกจำนวน 25 สาขา รวมทั้งใน ออสเตรเลีย ดูไบ บราซิล และสิงคโปร์

สำรองโต๊ะได้ที่ www.jamiesitalian.co.th หรือ โทร. 0 2255 5222 สำหรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.jamiesitalian.co.th , เฟซบุ๊ก Jamie’s Italian Bangkok และอินสตาแกรม jamiesitalianbkk