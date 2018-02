แฟนเพลงได้เฮ! “สไปซ์เกิร์ลส์” รียูเนียน ฟันค่าเหนื่อยคนละ 10 ล้านปอนด์

เป็นข่าวดีของเหล่าแฟนคลับวง “สไปซ์เกิร์ลส์” กลุ่มศิลปินหญิงในตำนานแห่งเกาะอังกฤษ เมื่อเดอะ ซัน รายงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า 5 สมาชิกวงสไปซ์เกิร์ลส์ ประกอบด้วย “สแกรีสไปซ์” เมล บี วัย 42, “เบบี้สไปซ์” เอ็มมา บันตัน วัย 42, “สปอร์ตี้สไปซ์” เมล ซี วัย 44 , “จิงเจอร์สไปซ์” เจอรี ฮัลลิเวลล์ วัย 45 และ “พอชสไปซ์” วิกตอเรีย เบคแฮม วัย 43 จะหวนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งภายใต้โปรเจ็กต์ใหม่ โดยจะได้รับค่าเหนื่อยคนละ 10 ล้านปอนด์(ราว 450 ล้านบาท) หลังจากวิกตอเรียยอมตกลงเข้าร่วมด้วยภายใต้ข้อแม้ว่าเธอไม่จะไม่ร้องเพลง

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกลับมารวมตัวกันได้ของสมาชิกสไปซ์เกิร์ลส์ คือ ไซมอน ฟุลเลอร์ ที่เป็นคนให้หลักประกันกับวิกตอเรียว่าเธอไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเมื่อรวมตัวกันภายใต้โปรเจ็กต์นี้ที่มีรวมถึงรายการทีวีในจีน รายการโชว์แสดงความสามารถรายการใหม่ การทำข้อตกลงต่างๆและการรวบรวมอัลบั้มงานเพลงฮิตของสไปซ์เกิร์ลส์

ก่อนหน้านี้วิกตอเรียเป็นสมาชิกในวงที่ยืนยันแข็งขันที่จะไม่เข้าร่วมการรียูเนียนของสไปซ์เกิร์ลส์อีก ขณะที่การรวมตัวกันครั้งสุดท้ายของ 4 สาวสไปซ์เกิร์ลส์คือการร้องเพลงในงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนปี 2555

ทั้งนี้สไปซ์เกิร์ลส์เริ่มเดบิวต์เข้าสู่วงการด้วยการปล่อยซิงเกิ้ลแรกเพลง Wannabe ในปี 2539 ก่อนขึ้นท็อปชาร์ทสูงสุดอย่างรวดเร็วใน 37 ประเทศ และยังมีผลงานเพลงฮิตไปทั่วโลก อาทิ 2Become1, Mama/Who Do You Think You Are, Say You’ll BE There และ Too Much โดยยังเป็นกลุ่มศิลปินหญิงที่มียอดขายผลงานเพลงยอดเยี่ยมตลอดกาล ด้วยขายทั่วโลกสูงสุดที่ 85 ล้านแผ่น