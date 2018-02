คอลัมน์ โลกสองวัย : อีก 3 วัน ฟัง 5G เปลี่ยนประเทศไทย

ที่มา คอลัมน์โลกสองวัย มติชนรายวัน หน้า 14 ผู้เขียน บางกอกเกี้ยน bangkokian@matichon.co.th เผยแพร่

หลังจากเทคโนโลยีผ่านเข้ามาสู่ระบบโทรศัพท์มือถือ ยุคแรกเพียงเปลี่ยนผ่านความเร็วจากอนาล็อกเป็นการโทรเข้าโทรออก จากนั้น 2G จึงเป็นดิจิทัล มีระบบความเร็วมากกว่า ส่งข้อความ SMS และ MMS ได้ และจากหน้าจอขาวดำเป็นสีไม่นาน เมื่อปรับเปลี่ยนเป็น 3G ความเร็วเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม พวกเราได้สัมผัสกับ “มัลติมีเดีย”

ที่สุด เมื่อวานนี้ ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่ 5 ต้องถือติดมือ อย่างน้อย 1 เครื่อง เข้าสู่ยุค 4G ทุกสิ่งทุกอย่างมีในเครื่องโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว ทั้งดูหนัง ฟังเพลง ติดต่อสื่อสาร ค้นข้อมูล อ้างข้อมูล เก็บข้อมูล หยิบยกข้อมูลออกมาดู ออกมาอ้างอิงได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไหนทั้งสิ้น ในโลก นับล้านข้อมูล เมื่อโลกการสื่อสารอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ขณะที่ 4G ยังไม่เร็วตามใจมนุษย์พอ โลกแห่งเทคโนโลยีจึงขยับเข้าไปสู่ 5G

จากพุทธศักราช 2561 คริสตศักราช 2018 อีกสองปี การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ครั้งที่ 3 ของอุตสาหกรรมมือถือ 5G เป็นยุคการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัด ระหว่างการเชื่อมต่อความหน่วงต่ำกับอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น) ไปสู่การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร ไปสู่การเชื่อมต่อความหน่วงต่ำ ย้อนกลับไปสู่อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ปรับปรุงให้ดีขึ้น) ไปสู่การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร หมุนเวียนเป็นวัฏจักร

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งที่ 3 ของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ ทำให้เกิด Gbps / วิดีโอ 3D / จอภาพ UHD / ทำงาน เล่น ในคลาวด์ / ระบบอัตโนมัติ / แอพพ์สำคัญขององค์กร / รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ / ความเป็นจริงแต่งเติม / สมาร์ทโฮม / บิลดิ้ง / สมาร์ทซิตี้

น้องหนูรุ่นอนาคตแห่งประเทศไทย 2020 คงทราบถึงศัพท์ในยุคนี้ว่าหมายความอย่างไร และเป็นอย่างไร

ยุคสมัยแห่งวิทยาการก้าวหน้า (เทคโนโลยี) วันนี้ ผนวกกับนวัตกรรม (อินโนเวชั่น) คือยุคแห่ง 5G ต้องติดตามต่อไปอย่างชนิดที่เรียกว่าตาไม่กะพริบ

อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยก้าวทะลุยุค 5G ยุคแห่งการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรสู่เครื่องจักร เป็นยุคแห่งวิทยาการก้าวหน้า (เทคโนโลยี) ผนวกกับยุคนวัตกรรม (อินโนเวชั่น) ยุคแห่งเทคโนโลยีอินโนเวชั่น ปัญญาประดิษฐ์จากเทคโนโลยีสู่เทคโนโลยีนวัตกรรม

“เสวนา 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย” ก้าวทะลุยุค 5G ไปรับฟังว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ยุค 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทยได้จริงหรือ

งานเสวนามีวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. อีก 3 วันข้างหน้า

สถานที่ โรงแรมพูลแมน แห่ง คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ

ลงทะเบียน 08.30-09.00 น. นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) รายงานแล้วเชิญ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน และขอบคุณประธานหัวเว่ย ขอบคุณประธานอีริคสัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ปาฐกถา 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย

จบแล้ว ฟังบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง จากหัวเว่ยและอีริคสัน ปิดท้าย เรื่อง How to be ready for 5G? โดยวิทยากรจาก Qualcomm

ผู้สนับสนุน กสทช. – สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ HUAWEI กิจการอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกิจการเดียวกัน ERICSSON

ปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ อีกสองปี คริสตศักราช 2018 ก้าวเข้าสู่ คริสตศักราชความ หวังแห่งอนาคต 2020 ระบบแห่งการสื่อสารโทรคมนาคมปรับเปลี่ยนจาก 4G ไปสู่ 5G