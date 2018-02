เวอร์ทีฟ ร่วมโชว์เคสงาน DCD Thailand & Indochina 2018

นายพิเชฏฐ เกตุรวม (ขวาสุด) ผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีน เวอร์ทีฟ ประจำสำนักงานประเทศไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัว ข้อ “Data Center and Cloud Infrastructure Transformation in the Shadow of 5G, AI, Robotics” ภายในงานสัมมนา DCD Thailand & Indochina 2018 ณ เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นงานประชุมและอภิปรายระดั บภูมิภาคด้าน ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบค ลาวด์ (Cloud Infrastructure) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักนวัตกรร มอุตสาหกรรมระดับโลกด้านดาต้ าเซ็นเตอร์และไอทีจากภาครั ฐและเอกชนกว่า 350 ราย เพื่อแบ่งปันมุมมองเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติงานจริง และเทรนด์ของเทคโนโลยีของโลกที่ จะส่งผลกระทบและผลักดันให้เกิดน วัตกรรมด้านเทคโนโลยี 5 จี เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) โรโบติกส์ และไอโอที ในการพัฒนาประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

ในงานนี้ เวอร์ทีฟ ได้โชว์เคสนวัตกรรม SmartAisle โซลูชั่นอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการบูรณาการระบบปฏิบัติ การ และการจัดการด้วยระบบ row-based ที่ประสานการทำงานของตู้ดาต้าเซ็ นเตอร์ อุปกรณ์พาวเวอร์อุปกรณ์ระบายควา มร้อน ตลอดจนระบบควบคุมและตรวจสอบแอพพ ลิเคชั่นไอทีต่างๆ