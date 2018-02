“หนีเสือปะจระเข้” การกลับมาของ “ตะวัน วัตุยา” 12ปี กับใบหน้าคนในข่าวที่(แทบ)ไม่เปลี่ยน (คลิป)

ผู้เขียน รายงานพิเศษ : เชตวัน เตือประโคน

ภาพใบหน้าบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งไทยและเทศ เรียงรายติดอยู่เต็มผนัง สีหน้า แววตา อากัปกริยาของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป แน่นอน ยากแท้จะหยั่งถึงว่ากำลังคิดอะไรกันอยู่

สไตล์การวาดสีน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินนั่นต่างหาก ดูเป็นเอกภาพ เห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่า “ตะวัน วัตุยา” กลับมาแล้ว

บุคคลผู้เป็นนายและนางแบบเหล่านั้น อาทิ ทักษิณ ชินวัตร อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สุเทพ เทือกสุบรรณ ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล สรรเสริญ แก้วกำเนิด ตูน บอดี้สแลม ออง ซานซูจี โดนัลล์ ทรัมป์ วลาดิเมียร์ ปูติน ฮุนเซน

และยังรวมถึง น้องเฌอปราง แห่งวงBNK 48 ที่ประกบอยู่ข้างๆ หนุ่มแว่น เรียนเก่ง นักกิจกรรมคนสำคัญที่กำลังเป็นที่จับตาอยู่ในขณะนี้อย่าง เนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล

หลังจากตะเวนแสดงงานในต่างประเทศหลายชุด ศิลปินหนุ่ม เจ้าของลายเส้นสีน้ำที่ใครเห็นเป็นต้องร้องอ๋อ หวนคืนบ้านเกิด เปิดแสดงงาน “เดี่ยว” ของตัวเองในเมืองไทยอีกครั้ง ที่ ARTIST+RUN Gallery กับนิทรรศการที่มีชื่อว่า “หนีเสือปะจระเข้” หรือ “Out of the Frying Pan, into the Fire”

ตะวัน พูดถึงผลงานชุดนี้ว่า เป็นการผสมระหว่างงานเก่าของตัวเองที่ทำในช่วงปี 2005 ซึ่งช่วงนั้น เป็นคนที่อ่านหนังสือพิมพ์เยอะมาก อ่านทุกหน้า ทุกคอลัมน์ ก็จะเจอบุคคลเหล่านี้ในข่าว จึงสนใจวาดบุคคลเหล่านี้เก็บไว้

“ต่อมาเจ้าของแกลอรีไปให้รูปชุดนี้ที่บ้าน เลยอยากให้วาดเพิ่ม ทีนีก็เป็นยุคของโซเชียล เพราะตัวเองก็ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้ว ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงหลัง จนกลายเป็นรูปชุดนี้ รวมระยะเวลาก็ประมาณ 12 ปี ที่เรามองว่ามีแต่กลุ่มคนเดิมๆ เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเป็นข่าว จึงเป็นที่มาของชื่อ หนีเสือปะจระเข้”

ในท่อนนี้ สูจิบัตรงานระบุว่า “ 12 ปีผ่านไป สายตาของคนก็ย้ายจากกระดาษไปที่จอคอมพิวเตอร์มือถือ แต่การนั่งอ่านข่าวในประเทศไทย ยังคงเหมือนการดูละครรีเมคที่ตระกูลชินวัตรก็ยังคงเป็นตัวละครหลัก เล่าทหารยังคงอยู่ในอำนาจ แม้แต่นางอังคณา นีละไพจิตร ก็ยังคงหาคำตอบเกี่ยวกับสามีที่หายตัวไปไม่ได้

“บทละครที่เคยพูดึงการสมรู้ร่วมคิดหรือการแทงข้างหลังก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย มีเพียงชื่อใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในรายชื่อนักแสดงละครเรื่องนี้

“สุดท้ายแล้ว คุณจะเลือกอะไร ระหว่างเสือ หรือ จระเข้?”

แต่กระนั้น เชื่อว่าศิลปินหนุ่มก็ไม่สิ้นหวัง เขายังเชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่ เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงย่อมต้องเกิดขึ้น แม้มันจะได้มาด้วยความยากลำบาก แลกกับอิสรภาพที่ต้องสูญเสีย เราจึงได้เห็นรูปของเนติวิทย์ รวมถึงนักกิจกรรมอีกคนหนึ่ง ที่วันนี้ยังต้องสูญสิ้นเสรีภาพ เพียงแค่การแชร์ข่าว

งานจัดแสดง วันนี้-25 มีนาคม 2561 ที่ ARTIST+RUN Gallery ถ.นราธิวาส 22 กรุงเทพฯ