เอไอเอส คว้ารางวัลใช้โซเซียล มีเดีย ยอดเยี่ยม และตอบคำถามบนพันทิปรวดเร็วที่สุด จากเวที Thailand Zocial Awards 2018

ปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยหันมาให้ความสนใจในการรับข่าวสาร หรือติดตามเรื่องราวต่างๆ ผ่านโซเชียล มีเดีย และมีปริมาณการใช้งานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอไอเอส ในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางโซเชียล มีเดียต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ เอไอเอส ได้รับรางวัลจากเวที Thailand Zocial Awards2018 ถึง 2 รางวัล คือ รางวัล แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียล มีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม (The Best Brand Performance Awards by Category “Telecom”) ในฐานะแบรนด์ที่ใช้โซเชียล มีเดีย ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube, และ Twitter สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

โดยสามารถเข้าถึงลูกค้าและตอบสนองไลฟ์สไตล์พฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ชื่นชอบการใช้โซเชียล มีเดีย, มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าที่กดติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีความน่าสนใจของเนื้อหาจนเกิดการแชร์บนโซเชียล มีเดีย โดยมี นายวิศรุต เอื้ออานันท์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารช่องทางออนไลน์ เอไอเอส เป็นผู้รับรางวัล

นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้รับ รางวัล แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียล มีเดียยอดเยี่ยมบนพันทิป ด้าน Fast Response (The Best Brand Performance Awards by Platform “Pantip”) ในฐานะแบรนด์ที่สามารถตอบคำถามให้แก่ลูกค้าบนเว็บไซต์พันทิปได้อย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยสถิติจำนวนกระทู้ที่ตอบคำถามกว่า 18,790 กระทู้ และเวลาเฉลี่ยในการตอบคำถาม กระทู้ละ 6.44 นาที โดยมี นางสาวใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ เป็นผู้รับรางวัล ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน