“ซัมซุง” เตรียมเขย่าวงการทีวีโลก ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งปี 2018 วันที่ 7 มีนาคม นี้

“ซัมซุง” เตรียมเขย่าวงการทีวีโลก ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งปี 2018 ในงาน “THE FIRST LOOK 2018” ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 7 มีนาคม นี้

กรุงเทพฯ – 5 มีนาคม 2561 – ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมระดับโลกอย่างซัมซุง ย่อมไม่พลาดการสร้างกระแสความฮือฮาด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เปี่ยมด้วยความล้ำหน้าลงสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซัมซุงเตรียมสร้างกระแสในโลกโซเชียลและในสื่อต่างๆ อีกครั้ง ด้วยนวัตกรรมทีวีไลน์อัพใหม่ล่าสุดแห่งปี 2018 ในงาน “THE FIRST LOOK 2018” ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ใกล้จะถึงนี้ ภายใต้คำโปรยสั้นๆ แต่ได้ใจความที่ว่า “Be the first to see what Samsung TV has for you” หรือแปลง่ายๆ ได้ว่า “ร่วมเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้เห็นว่าทีวีจากซัมซุงมีอะไรรอคุณอยู่”

หลังจากที่ปีที่แล้ว ซัมซุงได้นำเสนอสุดยอดนวัตกรรมทีวีสู่ผู้บริโภค ทั้ง QLED TV ในช่วงต้นปี ตามด้วย The Frame – Lifestyle TV ที่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้กับการใช้งานจอภาพเพื่อความบันเทิงภายในบ้านที่สวยลงตัวราวกับงานศิลป์ ทำให้ในปีนี้ เป็นที่น่าจับตามองทีเดียวว่า ซัมซุงจะเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการและตอกย้ำความเป็นผู้นำ ตลาดทีวีโลกด้วยไลน์อัพสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรบ้าง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “THE FIRST LOOK 2018” ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ได้ทางเว็บไซต์: www.samsung.com หรือผ่านทางวิดีโอทีเซอร์ : https://news.samsung.com/global/video-new-2018-qled-tvs-to-be-unveiled-in-new-york?utm_source=subkv&utm_medium=internal

