แฟมิลี่มาร์ท เปิดตัวสาขาใหม่สุดพรีเมี่ยมบนเกาะสมุย “แฟมิลี่มาร์ท สาขา ศาลาเฉวง”

แฟมิลี่มาร์ท ตอกย้ำความพรีเมี่ยม เปิด“ศาลาเฉวง”ผลักดันสินค้า SME สมุย ในคอนเซ็ปท์ Fresh Fun and Friendly on the Beach at Five Stars Boutique Hotel

เปิดตัวสาขาใหม่สุดพรีเมี่ยมบนเกาะสมุย “แฟมิลี่มาร์ท สาขา ศาลาเฉวง” ภายใต้คอนเซ็ปท์ Fresh Fun and Friendly on the Beach at Five Stars Boutique Hotel ต้อนรับซัมเมอร์ สร้างประสบการณ์ช็อปปิ้งรูปแบบใหม่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว จับมือคู่ค้าท้องถิ่นชูสินค้า SME ของดีเกาะสมุย มั่นใจกระตุ้นการท่องเที่ยวคึกคัก พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงาน เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นางจิรนันท์ ผู้พัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด กล่าวว่า “สมุยเป็นเกาะที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลอ่าวไทย มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก นักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติที่มาสัมผัสบรรยากาศบนเกาะสมุยต่างชื่นชมในความสวยงามของธรรมชาติ จนได้รับขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลอ่าวไทย” ตลอดระยะเวลา11 ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย โดยการให้บริการและนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพให้ลูกค้าในพื้นที่และชาวต่างชาติ ล่าสุดเปิดตัวแฟมิลี่มาร์ท สาขา “ศาลาเฉวง” คอนเซ็ปท์ร้านในรูปแบบใหม่สไตล์ พรีเมี่ยมครั้งแรกบนเกาะสมุยในพื้นที่โรงแรมศาลาเฉวง เพื่อให้บริการกับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งคนในพื้นที่ได้อย่างครบครันและจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะสมุยคึกคักโดยเฉพาะพื้นที่หาดเฉวง หลังจากที่ FamilyMart on the Beach ได้รับการตอบรับอย่างดีจากภูเก็ตในปีที่ผ่านมา”

สำหรับสาขานี้เราเน้นกลุ่มสินค้านำเข้าทั้งบริโภคและอุปโภคมากขึ้น พร้อมทั้งจับมือกับพันธมิตรคู่ค้าในพื้นที่นำเสนอข้าวกล่องพร้อมทานเมนูท้องถิ่น เบเกอรี่อบสดใหม่ทุกวัน ที่ได้รับมาตรฐาน โอเด้งสูตรต้นตำรับจากญี่ปุ่นและรสต้มยำ กาแฟสด Coffee Arigato ผลไม้สด ร้านของฝากแม่จู้ และของฝากอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช้อป นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสินค้าอุปกรณ์เล่นทรายชายหาด ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพและความงาม สินค้าของที่ระลึก รวมทั้งมีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารภายในร้าน เพื่อเป็นจุดพักผ่อน พบปะสังสรรค์ไว้บริการอีกด้วย

นางสาว สุภิญญา ศรีทองกุล กล่าวว่า “การทำงานร่วมกับแฟมิลี่มาร์ทครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ทำงานใกล้ชิดกับแฟมิลี่มาร์ทมากขึ้น จากที่ร้านแฟมิลี่มาร์ทได้เปิดให้บริการให้กับลูกค้าครอบคลุมหลายพื้นที่บนเกาะสมุย สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เราได้นำสินค้าอาหารพร้อมทาน เบเกอรี่อบสดรสชาติถูกปากชาวต่างชาติ มาให้บริการกับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่แฟมิลี่มาร์ท สาขาเฉวง จากการร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นรายอื่นได้เข้ามานำเสนอสินค้าเพื่อวางจำหน่ายในร้านอีกด้วย อีกทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนเพื่อจะต่อยอดไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของสมุยและทั่วประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าขึ้นชื่อบนเกาะสมุยได้สะดวกและ สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น

นางจิรนันท์ กล่าวเสริมอีกว่า “ นอกจากการส่งเสริมอาชีพ ให้กับคนในชุมชนเกาะสมุยแล้ว แฟมิลี่มาร์ทยังเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งได้ต่อยอดในหลายๆกิจกรรม ทั้งในเรื่องการสร้างรณรงค์จิตสำนึกให้พนักงานสาขา คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะในสาขา หรือโครงการที่เราได้ทำร่วมกับภาคีท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียนในพื้นที่เกาะสมุย รวมทั้งตลาดนัดถนนคนเดิน ในโครงการ Samui Organic Recycling ในการคัดแยกขยะเพื่อนำมาแปรรูปเป็นก๊าซหุงต้มสำหรับการประกอบอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียน เทศบาลวัดละไมและปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเกาะสมุย และในปีนี้เรามีโครงการอย่างต่อเนื่องที่จะขยายความร่วมมือไปในชุมชนอื่น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะสมุย ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการบนเกาะสมุย เรามีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะสมุยให้คงความงามสมกับเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของโลก”

พิเศษเมื่อ ซื้อสินค้าที่แฟมิลี่มาร์ทครบทุก 60 บาท/ใบเสร็จ รับคูปองรับคูปองชิงโชค ลุ้นรับรางวัล Package ทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ติดตามโปรโมชั่นอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ Facebook : FamilyMart Thailand Line Official: FamilyMart Thailand และwww.familymart.co.th