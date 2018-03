สยามเซ็นเตอร์ ชวนหนุ่มๆค้นพบความต่างอย่างมีสไตล์ ในรูปแบบที่เป็นตัวตนอย่างแท้จริง กับสปริง/ซัมเมอร์ 2018 “My Other Half” ที่ GIN AND MILK ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์

ด้วยแนวคิดสมัยใหม่ซึ่งไร้ขีดจำกัดทางด้านสไตล์การแต่งตัว GIN AND MILK (จิน แอนด์ มิลค์) เมนส์แวร์มัลติแบรนด์สโตร์ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ อยากให้ทุกคนเปิดเผยตัวตนอย่างอิสระผ่านแฟชั่นการแต่งตัว หนุ่มบุคคลิกเรียบร้อยอาจอยากแต่งตัวในสไตล์ที่จัดจ้าน หรือคนที่มีไลฟ์สไตล์ชัดเจนอาจจะต้องการแต่งตัวให้ดูสุขุม นุ่มลึก เปรียบเสมือนการตะโกนบอกให้ทุกคนได้รู้ตัวตนอีกส่วนหนึ่งในความต้องการของตัวเอง คอลเลคชั่นสปริง/ซัมเมอร์ 2018 นี้ GIN AND MILK จึงขอเชิญชวนหนุ่มๆทุกคน เปิดเผยตัวตนอีกครึ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ ให้พบกับอิสระทางแฟชั่นอีกครั้งภายใต้แนวคิด “MY OTHER HALF” (มาย อะเธอร์ ฮาล์ฟ)

วัฒนเกียรติ พัชรโชคมงคล ผู้จัดการส่วนอาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท สยาม ซีเล็คเต็ด จำกัด กล่าวว่า เรื่องราวของ “MY OTHER HALF” เป็นทฤษฎีแขนงหนึ่ง ที่ว่าด้วยมุมมองทางด้านแฟชั่นของผู้ชายที่สามารถปรับเปลี่ยน หรือผสมผสานได้อย่างหลากหลายสไตล์ เปรียบเสมือนสิ่งเร้าสำหรับหนุ่มๆ ให้เปลี่ยนสไตล์จากแบบเดิมๆ ลุกขึ้นมาสนุกกับการแต่งตัว และกล้าที่จะเป็นผู้นำแฟชั่นอย่างมั่นใจ ซึ่งคีย์ลุคของคอลเลคชั่นนี้จะไม่มีกฎตายตัวเหมือนซีซั่นอื่นๆ แต่จะยึดอยู่บนความหลากหลายของแต่ละสไตล์ที่หนุ่มๆ สามารถหยิบมาอินสไปร์ในแบบเฉพาะ รู้จักคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับความจำเจ และพร้อมที่จะปลดปล่อยความอิสระของเมนส์แวร์ได้อย่างสุดโต่ง โดยซิลลูเอทของคอลเลคชั่นนี้จะเห็นว่ามีการหยิบเสื้อโอเวอร์ไซซ์ ที่ให้ความโปร่งโล่งสบายขณะสวมใส่ มาเป็นไอเทมหลักประจำฤดูกาล เทรนด์สปอร์ตสำหรับผู้ชายที่ต้องการความกระฉับกระเฉงในทุกๆ กิจกรรมยังคงมีอยู่ในซีซั่นนี้ โดยเสื้อสเวตเตอร์ กางเกงขาจั๊มพ์ ยังครองตำแหน่ง “Must have Item” (มัสท์ แฮฟ ไอเทม) และที่ขาดไม่ได้เมื่อพูดถึงไอเทมหลักสำหรับแฟชั่นสุภาพบุรุษ คือชุดสูทกึ่งลำลองสุดเนี้ยบ ดีไซน์เรียบ แต่มากไปด้วยฟังก์ชั่นตามแบบนิยามของคำว่า “Simple but More” หรือน้อยแต่มาก ลงตัวกับลุคที่ดูไม่เป็นทางการ สะท้อนอารมณ์แบบมินิมอล

สปริง/ซัมเมอร์นี้ GIN AND MILK ได้รวบรวมแบรนด์แฟชั่นที่สามารถตอบโจทย์ตามบริบทของ “MY OTHER HALF” มาให้หนุ่มๆ ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมทช์มากกว่า 20 แบรนด์ อาทิ Jinumo (จินูโม่), Jin Vondervic (จิน วอนเดอร์วิก), SSAP NYC (เอส แซพ เอ็น วาย ซี), Antiutopia (แอนทายยูโทเปีย), Vanorn Bangkok (วานร บางกอก), 10/10 (เทน เอาท์ ออฟ เทน), MAYA WONG (มายาว่อง), TAKARA WONG (ทะคาระหว่อง), Secret Service by Madmister (ซีเครตเซอร์วิส บาย แมดมิสเตอร์), Wonder man (วันเดอร์ แมน) กับไอเทมเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ พรีเซนต์เอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ เพื่อให้หนุ่มๆ ไว้ ครีเอทลุคในแบบของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่เพียงเท่านี้ยังมี SCULPTURE (สคัลป์เจอร์) แบรนด์แฟชั่นไลน์ใหม่ ภายใต้การดูแลของ CURATED (คูเรเตด) กับลุคแคชชวลแนวสตรีท

ส่วนแอคเซสเซอรี่ยังให้ความสำคัญทางด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ทั้งกระเป๋า พินติดเสื้อ พ็อคเก๊ตสแควร์ เน้นแพทเทิร์นที่ดูเรียบ ง่ายต่อการหยิบจับแมทช์ในแต่ละวัน เสริมลุคให้ดูโดดเด่นในแบบหนุ่ม เออร์เบิร์น อย่าง Six Square (ซิกส์ สแควร์), Quarter Master (ควอเตอร์ มาสเตอร์), Canvas Factory (แคนวาส แฟคทอรี่), Mongrest (มอนเกรสท์), 16 TH by Love supreme (ซิกซ์ทีน บาย เลิฟสุพรีม) และ POC (พอค) ร่วมถึง Onion (ออเนียน) กับสินค้าแฟชั่น หมวก เข็มขัดมาอัพเดตเพิ่มความสนุกสนานผ่านดีเทลในแบบฉบับของอันเนี่ยน Sethneckwear (เสธ เน็กแวร์) แบรนด์แอคเซสเซอรี่อย่างพินติดเสื้อหรือโบว์ไท กลับมาพร้อมคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน ฉีกกฎความเรียบแบบเดิม ถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาผ่านไอเทมต่างๆ นอกจากแบรนด์สินค้าแอคเซสเซอรี่ที่กล่าวมาแล้ว GIN AND MILK ยังได้คัดเลือกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผมจาก Smock Dipper (สม็อคดิปเปอร์) แวกซ์โพเมดพรีเมี่ยมสไตล์วินเทจ มาเติมแต่งกรูมมิ่งให้ชายหนุ่มในแบบต่าง ๆ อีกด้วย และภายในร้านยังมีคอนเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Leisure Project Store (เลเชอร์ โปร์เจคสโตร์) แบรนด์แฟชั่นเมนส์แวร์ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของคอลเลคชั่นฤดูร้อน ผ่านสไตล์ในแบบ Modern wear

พบกับคอลเลคชั่นต้อนรับซัมเมอร์ 2018 กับมุมมองที่แตกต่าง ว่าด้วยความหลากหลายของสไตล์อย่างไร้ขอบเขตกับคอลเลคชั่น “MY OTHER HALF” พร้อมสินค้า และเครื่องประดับในแบบของ Absolute Siam ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ “GIN AND MILK” เมนส์แวร์มัลติแบรนด์สโตร์ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ สอบถามข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวได้ ที่ 02-658-1000 ต่อ 1376 Instagram: Ginandmilkstore หรือ www.facebook.com/ginandmilkstore