ประจิน ร่วมถกสนง.ยาเสพติด-อาชญากรรมยูเอ็น ชงแนวคิดแก้ปัญหาสามเหลี่ยมทองคำ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยที่ 61 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

โดย เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ได้ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐโคลอมเบีย นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายของโคลอมเบีย ในประเด็นที่สำคัญ คือ 1. ประเทศไทยขอบคุณรัฐบาลโคลอมเบียที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาทางเลือกของไทยมาโดยตลอด 2. ชื่นชมรัฐบาลโคลอมเบียที่ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดโดยใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก และใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโคลอมเบีย 3. ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานกลางด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโคลอมเบีย ซึ่งคาดว่าจะได้มีการลงนามภายในปี 2561

จากนั้น เวลา 14.20 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมอภิปรายและกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรมคู่ขนาน เรื่อง ความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลเยอรมนี และรัฐบาลโคลอมเบีย ในหัวข้อ “Exchange beyond borders: trilateral cooperation on alternative development between Thailand, Colombia and Germany” มีสาระสำคัญ คือ

1. ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทางเลือก ทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาดอยตุง และยินดีที่จะถ่ายทอดแนวทางและประสบการณ์ดังกล่าวให้กับโคลอมเบีย 2. ขอบคุณรัฐบาลโคลอมเบีย และเยอรมนี ที่ได้ร่วมดำเนินโครงการด้านการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1981 และได้ร่วมกันผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก (UNGPs on AD) ไปสู่การปฏิบัติ 3. ขอบคุณรัฐบาลเยอรมนีที่ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนอย่างจริงจัง และในปี 2016 ได้ร่วมกับ GIZ เพื่อขยายแนวคิดด้าน AD ให้กับประเทศที่มีความสนใจ

เวลา 15.00 น. ได้ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งนำโดย H.E. Mr. Yury Fedotov ผู้อำนวยการบริหาร UNODC โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ

1. ประเทศไทยขอขอบคุณที่ได้ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม และระบบงานยุติธรรมทางอาญา แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2. ชี้แจงว่าในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปรับนโยบายยาเสพติด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลการประชุม UNGASS เมื่อปี 2016 3. ประเทศไทยสนับสนุนการทำงานตามบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายฯ ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคและขอให้ UNODC เพิ่มการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด (Sub-regional action plan for drug control- SAP) 4. ประเทศไทยได้ดำเนินการโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้นเหตุ ปัญหาการผลิตและการลักลอบค้ายาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ และขณะเดียวกันก็นำแนวทางการพัฒนาไปใช้ในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

และ 5. ได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ โดยการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่พื้นที่แหล่งผลิต และสกัดกั้นยาเสพติดที่ผลิตในสามเหลี่ยมทองคำไม่ให้ถูกลักลอบนำออกไปสู่ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

โดยเวลา 16.30 น. ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ ศ.ดร.ไฮน์ ฟาสมาน (Heinz Fassman) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ และการวิจัย โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือในกรอบอาชีวศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบาย Thailand 4.0 และเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียนกับมหาวิทยาลัยในยุโรป หรือ ASEA-UNINET โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุม CND สมัยที่ 61 นี้ มีคณะผู้แทนไทยประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส., นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา, พลตำรวจเอก ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด, นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม 14 หน่วยงาน เป็นคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมฯ