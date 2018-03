เอ็มจี คว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน Car of the Year 2018

กรุงเทพฯ, 15 มีนาคม 2561 บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ “เอ็มจี” แบรนด์รถยนต์ชั้นนำจากประเทศอังกฤษ รับรางวัล “รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี Car of the Year 2018” จากรถรุ่น NEW MG ZS ในประเภท BEST SUV UNDER 1,600 c.c. รางวัลที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อยานยนต์และรถยนต์สมาร์ทเอสยูวีแห่งยุคอย่างแท้จริง โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) (ขวา) เป็นผู้รับมอบ จากนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กลาง) ร่วมด้วย นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงาน Car of the Year 2018 งานครั้งนี้จัดโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อคัดเลือกรถยนต์คุณภาพในประเภทต่างๆ ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถชมและทดลองขับรถยนต์ยอดนิยมรุ่น MG ZS และรถยนต์รุ่นอื่นๆ ของ MG ได้ที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2561 ที่บูธ A11 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.mgcars.com