คอดนตรีห้ามพลาด! ทั้งเพลงใหม่ ‘ปู พงษ์สิทธิ์’, เพลงบรรเลงออร์เคสตร้าจากวาทยกรระดับโลก :กล่องบันเทิง

*ไม่ทำอัลบั้มมานานถึง 6 ปี แต่วันนี้ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ มาพร้อม “แกกับฉัน” ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเพลง “อยู่ในใจ” ที่ว่ากันว่าใครที่ใจไม่แข็งพออาจถึงขั้นน้ำตาท่วมจอ ตอนฟังเพลงเพราะๆ และเอ็มวีซึ้งๆ

*มาเมืองไทยทั้งที ฮิโคทาโร ยาซากิ วาทยกรชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจึงถือโอกาสแสดงฝีมือให้ชมกัน 2 รายการกับ 2 วงดนตรี เริ่มจาก 29 มีนาคมนี้ กับ วงโปรมูสิกา Verklarte Nacht (Transfigured Night) ผลงานของ อาร์โนลด์ เชินแบร์ก งานดนตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีของ ริชาร์ด เดห์เมล ที่บรรยายถึงหนุ่มสาวที่เดินเกี่ยวก้อยกันเข้าไปในป่าละเมาะยามค่ำคืน หญิงสาวเอ่ยปากสารภาพว่าเธอกำลังตั้งครรภ์แต่ทว่าเป็นการตั้งครรภ์กับชายอื่น ชายหนุ่มที่แสนดียอมรับและให้อภัย เปิดใจให้แสงจันทร์แปรสถานภาพของทารกในครรภ์ให้กลับกลายเป็นบุตรของเขาทั้งสอง โดยดนตรีที่บรรเลงถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามบทกวีอย่างชัดเจน นับว่าเป็นผลงานดนตรีชิ้นเอกที่สุดของต้นศตวรรษที่ 20 เข้าชมได้เวลา 19.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

*จากนั้นวันที่ 8 เมษายน เขาจะมีผลงานกับวง SSMS Orchestra นำเสนอรายการแสดงดนตรี LET’S DANCE บรรเลงบทเพลง The Rite of Spring ผลงานของคีตกวี อิกอร์ สตราวินสกี บทเพลงนี้แสดงครั้งแรกร่วมกับคณะนักเต้นร่วมสมัยที่กรุงปารีสเมื่อปี ค.ศ.1913 ในวันนั้น ด้วยความแปลกใหม่อย่างสุดขั้วของบทเพลง เพียงแค่ช่วงแรกของการแสดงก็เกิดความโกลาหลในหมู่ผู้ชม มีการตะโกนโห่ร้องขว้างปาสิ่งของ ถึงขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุให้การแสดงดำเนินต่อไปได้ The Rite of Spring ถือเป็นบทเพลงที่ปฏิวัติวงการดนตรีและมีอิทธิพลโดยตรงต่อดนตรีแจ๊ซ, ดนตรีร็อกและดนตรีร่วมสมัยต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนั้น วง SSMS Orchestra จะนำเสนอบทเพลง ‘ศรีปราชญ์’ ที่ประพันธ์โดย หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช เพื่อรรำลึกถึงมหากวีแห่งกรุงสยามและศิลปินแห่งชาติผู้มีคุณูปการต่อวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยด้วย สนใจเข้าชมได้ในเวลา 17.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดและสำรองบัตรของทั้ง 2 งานได้ที่ www.promusicabkk.com

*จัดกิจกรรมตลอดๆ โดยล่าสุด ช่อง MONO29 จัด MONO29 World Trip 2018 : Hollywood City Los Angeles พาผู้โชคดีบินไกลไปอเมริกา โดยจะตะลุยยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ ฮอลลีวู้ด และวอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ ใครอยากไปก็ติดตามรายละเอียดทางช่องได้ ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคมนี้