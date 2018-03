PTTGC ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน ลงนาม MOU สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ก้าวสู่สากล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท พีทีทีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) บริษัทในกลุ่ม บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยั่งยืน ระหว่างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยแนวคิดการริเริ่มโครงการ 3S (Safety Standard for SME)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC กล่าวว่า PTTGC Group เป็นองค์กรที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและศักยภาพ โดยมี บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (NPC S&E) บริษัทในกลุ่ม ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบการของ SMEs ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ให้มีระบบที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน ยกระดับปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรม นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างครบวงจรของอุตสาหกรรมของชาติและนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไป

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการการะทรวงแรงงาน กล่าวถึง โครงการ หรือ Safety Standard for SMEs: SSS นับเป็นสัญญาณที่ดีในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ ขนาดเล็ก กลาง ร่วมถึงขนาดใหญ่ โดยทาง สสปท. พร้อมให้คำปรึกษา การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย และนำองค์ความรู้ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าตรวจสอบประเมินผลสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ อย่างเป็นระบบมากกว่า 70 แห่งโดยภาครัฐและเอกชนจากบริษัทชั้นนำ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรให้การสนับสนุนและบูรณาการกิจกรรม เพื่อร่วมกัน ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ สสปท.กำหนด

โครงการ 3S (Safety Standard for SME) PTTGC Group ทำงานร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้การสนับสนุนบริษัทในกลุ่มพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำนวน 20 บริษัท โดย PTTGC Group ให้การสนับสนุนจำนวน 10 บริษัท บริษัทละ 70,000 บาท เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ขับเคลื่อนความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ SMEs ภายใต้หลักการ Safety Standard for SMEs ด้วยแนวคิด SMEs SPRING Up, We Grow Together