เรียกว่าให้ออกมายืนยันถึงความสัมพันธ์อีกกี่ครั้งก็คงตอบได้ไม่ชัดเจนเท่ากับภาพนี้ ที่ คิม-คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมสิริ โพสต์ภาพกอดกับพระเอกหนุ่ม หมาก-ปริญ สุภารัตน์ แบบแนบแน่น เพื่อเป็นการอวยพรในวันเกิดของฝ่ายชาย พร้อมข้อความสุดหวานที่ทำเอาแฟนคลับถึงกับฟินไว้แบบนี้

“If I could give you one thing in life, I would give you the ability to see yourself through my eyes, only then will you realize how special you are to me.. Happy Birthday to you my ♥️ 19.03.2018”

ขอบคุณภาพจาก kimmy_kimberley