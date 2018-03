“TOGETHER FESTIVAL” พร้อมระเบิดความมันส์เต็มพิกัด!!!  Hardwell นำทีม Line up แห่งปี ประชันเดือด 4-5 พค.นี้

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับสายปาร์ตี้คอเพลงอิเล็กทรอนิกส์ เทคโน และ เฮาส์มิวสิค ในกรุงเทพฯ กับการกลับมาอีกปี กับสุดยอดเฟติวัลในใจหลายๆคน อย่าง Together Festival จากผู้จัดมือทอง รีท็อกซ์ เซสชั่น ที่รู้จักกันดีว่า เป็นเทศกาลดนตรีระดับคุณภาพตัวจริงของประเทศ ที่โด่งดังจนได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงในไทยและต่างประเทศอีกด้วย

ซึ่งในปีนี้ พร้อมระเบิดความมันส์ ให้เหล่าคอเพลง Electronic ได้สนุกร่วมกันอย่างเต็มที่ ด้วยเรื่อง Line Up ที่เด็ดที่สุด กว่าเฟสติวัลไหนๆ จนเป็นที่ยอมรับ และ การันตีได้ว่าแฟนๆ Together Festival จะไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอน และ การกลับมาของปรากฏการณ์ แห่งความมันส์ในปีนี้ พบกับที่สุดของ DJ Line up แห่งปี!!นำทัพโดย สุดยอดดีเจอย่าง Hardwell ที่จะมาประชันกันกับดีเจในระดับตำนาน ไปยันดาวรุ่งพุ่งแรง โปรดั๊กชั่นจัดหนักกว่าเดิม!!! ณ ไบเทค บางนา ในวันที่ 4-5 พค นี้

เพียงแค่เผย Line Up หลักล้านกับดีเจแถวหน้าระดับหัวกระทิของโลก บัตรเฟสแรกหลังเปิดตัว ก็ได้ Sold out ลงไปอย่างรวดเร็วเป็นที่เรียบร้อย เรียกเสียงฮือฮอาได้อย่างหนัก กับ การกลับมาของดีเจขั้นเทพระดับโลกทั้ง 4 โคจรมาเจอกันอีกครั้ง ศิลปินกลุ่มแรกของ Together Festival 2018 ปีนี้ พบกับ Hardwell, Alan Walker, Marshmello และ GTA !! และ ยังคงมีศิลปินอีกเพียบ รอติดตามกันให้ดี งานนี้ รวมตัวเจ็บครบทุกแนว มาไว้ในงานเดียวกันชนิดไม่ต้องอดใจรอดูที่งานไหนอีกแล้ว

Together Festival 2018 แดนซ์ยับ 2 วันเต็ม 4-5 พฤษภาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา รีบซื้อบัตรด่วน ราคาบัตรเฟสสอง บัตรท่านละ 2,895 บาท และบัตรกรุ๊ป 6 ท่าน ราคา 17,091 บาท จำหน่ายแล้วทาง www.togetherfestival.net รีบซื้อด่วน ก่อนบัตรหมด พิเศษสุด ซื้อบัตรผ่าน Debit / Credit ของธนาคารกรุงเทพ รับส่วนลดไปเลย 10% ** งานนี้สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เท่านั้น ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางก่อนเข้างาน **