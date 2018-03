“อิควล” จัดงาน “อิควล โกลด์ ZERO CALORIE KITCHEN Just Like Sugar ท้าพิสูจน์” ชวนสัมผัสความหวานเหมือนน้ำตาล พลังงานศูนย์แคลอรี่ กับเมนูสุดพิเศษจาก “เชฟชุมพล แจ้งไพร” พร้อมพบกับ “เกรท – วรินทร ปัญหกาญจน์ นักแสดงหนุ่มสายเฮลท์ตี้ตัวแทนคุ้กกิ้ง เลิฟเวอร์ และ “หมอนุ้ย” ที่มาร่วมแชร์เทคนิค “ทานหวานอย่างไรให้ไร้กังวล”

กรุงเทพฯ – “อิควล” แบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันดับหนึ่งในประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกา จัดงาน “อิควล โกลด์ ZERO CALORIE KITCHEN Just Like Sugar ท้าพิสูจน์” เปิดตัว “อิควล โกลด์” ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ “ถุงซิปล็อค” ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับการปรุงอาหารคาวหวานบนเตา เอาใจคนที่ชื่นชอบการทำอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ชวนคนรุ่นใหม่สัมผัสความหวานเหมือนน้ำตาล(Just like sugar) พลังงานศูนย์แคลอรี่ ตัวช่วยสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาล พร้อมเชิญ “เชฟชุมพล แจ้งไพร” เซเลบริตี้เชฟชื่อดัง มาสาธิตการปรุงอาหารเมนูสุดพิเศษที่ท้าให้ ทุกคนมาพิสูจน์ ความหวานเหมือนน้ำตาลที่ทานแล้วได้ทั้งสุขภาพและรสหวานอร่อย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก “ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล” หรือ “หมอนุ้ย” ที่ปรึกษาทางโภชนาการ อายุรแพทย์โภชนาการคลินิก กูรูด้านการดูแลสุขภาพชื่อดัง และนักแสดงหนุ่มสายเฮลท์ตี้ตัวแทนคุ้กกิ้ง เลิฟเวอร์ “เกรท – วรินทร ปัญหกาญจน์” มาร่วมพูดคุยและแชร์เคล็ดลับ “ทานหวานอย่างไรให้ไร้กังวล – Healthy Eating Tips” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มิสเตอร์มาริโอ้ ปาสคาเร่ รองประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัท เมอร์ริซันท์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาลแบรนด์ “อิควล” กล่าวว่า “การดูแลสุขภาพกลายเป็นกระแสหลักในกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานของนีลเส็น (Nielsen) ในปี 2016 ที่พบว่า คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น โดยมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การออกกำลังกาย ไปจนถึงการเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งตัวเลขสถิติที่น่าสนใจในรายงานฉบับนี้ คือ ร้อยละ 78 ของคนไทยกลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของตัวเอง และผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า การเลือกรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย คือหนึ่งในวิธีการดูแลสุขภาพ แต่ในทางกลับกันผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังคุ้นชินกับรสชาติอาหารที่มีรสหวานอยู่ ทำให้คนเหล่านี้มองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สามารถมีความสุขกับเมนูโปรดได้โดยที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ”

“อิควล ในฐานะแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันดับหนึ่งในประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกา จึงได้จัดงาน ‘อิควล โกลด์ ZERO CALORIE KITCHEN Just Like Sugar ท้าพิสูจน์’ พร้อมเปิดตัว “อิควล โกลด์” ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่ให้รสหวานอร่อยเหมือนน้ำตาล (Just like sugar) พลังงานศูนย์แคลอรี่ ด้วยส่วนผสมจากซูคราโลส (Sucralose) ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ‘ถุงซิปล็อค’ เพื่อให้ผู้บริโภคยุคใหม่มีตัวเลือกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเองได้มากขึ้น โดยมีจุดเด่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะคนที่ชอบทำอาหารทานเองที่บ้าน เพราะ ‘อิควล โกลด์’ สามารถใช้เป็นเครื่องปรุงสำหรับอาหารคาวหวานบนเตาได้ ด้วยคุณสมบัติที่ทนความร้อนได้ดี รวมถึงยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมในการทำเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มต่างๆได้อีกมากมาย ด้วยบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ “ถุงซิปล็อค” ที่เพิ่มความง่ายในการใช้งาน ช่วยให้คนที่ชอบเข้าครัวได้ปรุงสารพัดเมนูคาวหวานบนเตาได้อย่างลงตัว” มิสเตอร์มาริโอ้ กล่าวเสริม

“อิควล โกลด์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนที่มองหาความหวานที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ (Choose to use) เช่น คนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและต้องการควบคุมการรับประทานอาหารที่ให้แคลอรี่หรือน้ำตาลที่มากเกินไป รวมถึงเหมาะสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ (Need to Use) เช่น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน หรือผู้สูงอายุ ซึ่ง อิควล โกลด์ แบบถุงซิปล็อคเพียงครึ่งช้อนชาให้ความหวานเทียบเท่าน้ำตาลทราย 1 ช้อนชา ส่วนแบบซองสติ๊ก 1 ซอง ให้ความหวานเทียบเท่าน้ำตาลทราย 2 ช้อนชา

ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล หรือหมอนุ้ย ที่ปรึกษาทางโภชนาการ อายุรแพทย์โภชนาการคลินิก และเจ้าของร้านอาหาร Modish Food Design ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ พร้อมแชร์เคล็ดลับ ทานหวานอย่างไรให้ไร้กังวล – Healthy Eating Tips ฉบับคนยุคมิลเลนเนียลว่า “คนไทยส่วนมากบริโภคน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับต่อวันอย่างไม่รู้ตัว เนื่องจากในอาหารส่วนใหญ่ที่รับประทาน ล้วนแต่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ทั้งที่ในความเป็นจริง การรับประทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต ร่างกายก็เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลอยู่แล้ว ดังนั้นก็อาจถือว่าเป็นการบริโภคน้ำตาลที่เพียงพอแล้วสำหรับในแต่ละวัน โดยปกติคนเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ 24 กรัม หรือประมาณ 6 ช้อนชา เนื่องจากพบว่าการบริโภคน้ำตาลมากเกินปริมาณดังกล่าวติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีทางเลือกในการเพิ่มความหวานในอาหาร อย่างผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยเฉพาะซูคราโลสที่เป็นหนึ่งในสารให้ความหวานที่มีรสชาติใกล้เคียงน้ำตาล สามารถนำมาปรุงอาหารคาวหวานบนเตา รวมถึงเบเกอรี่และเครื่องดื่มได้ อีกทั้งยังไม่มีแคลอรี่ จึงเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการทานหวานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่ โดยสามารถเลือกใช้ได้อย่างปลอดภัย นับว่าเป็นอีกทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ

“เกรท” – วรินทร ปัญหกาญจน์ นักแสดงหนุ่มสายเฮลท์ตี้ตัวแทนคุ้กกิ้ง เลิฟเวอร์ กล่าวว่า “อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการเป็นนักแสดงจำเป็นต้องดูแลรูปร่างให้ดูดีตลอดเวลา การออกกำลังกายด้วยการเข้าฟิตเนสหรือเล่นกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่ผมทำเป็นประจำครับ และนอกจากการออกกำลังกายแล้วเรื่องอาหารการกินก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีผลกับเรื่องรูปร่างและสุขภาพของเราเหมือนกัน ซึ่งผมเองก็เป็นคนที่เอ็นจอย อีทติ้งมากครับ ไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานก็ชอบทานหมด ยิ่งเวลาที่อยู่ที่กองถ่ายจะทานเยอะมากครับ เมนูโปรดที่ผมชอบทาน คือ ‘ไข่ลูกเขย’ แต่เนื่องจากเมนูนี้ใช้น้ำตาลในการปรุงรสเยอะพอสมควร ทำให้ทานบ่อยไม่ได้ เพราะปริมาณแคลอรี่ที่ได้จากน้ำตาลจะทำให้เราอ้วนขึ้นได้ง่ายมาก

เพราะฉะนั้นการที่มี ‘อิควล โกลด์’ ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาลที่มีรสหวานอร่อยเหมือนน้ำตาลแต่พลังงานศูนย์แคลอรี่ ช่วยให้เราสามารถทานอาหารจานโปรดหรือเมนูอื่นๆ ได้อย่างไร้กังวล แถมยังมี ‘อิควล โกลด์’ แบบแบบถุงซิปล็อคที่เหมาะสำหรับคนชอบเข้าครัวทำอาหารเองอีกด้วย เรียกว่า อร่อยง่าย หวานได้ทุกเมนู แบบคนรักสุขภาพเลยครับ”

สำหรับ “อิควล โกลด์” มีจำหน่าย 2 รูปแบบด้วนกัน คือ “อิควล โกลด์” แบบถุงซิปล็อคขนาด 150 กรัม ราคา 98 บาท และ“อิควล โกลด์” แบบซองสติ๊กบรรจุในกล่องจำนวน 50 ซอง ราคา 106 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการพกพาเพื่อเติมความหวาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ อิควล ยังมีผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาลแบบ Zero Calories ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรทั้งได้อย่างครอบคลุม อาทิ “อิควล คลาสสิค” ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาลรสชาติดั้งเดิมในซองสีฟ้า สำหรับเติมในเครื่องดื่มร้อนเย็น และ “อิควล สตีเวีย” ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาลที่สกัดจากใบหญ้าหวาน (Stevia) วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ “อิควล” ได้ที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นทั่วประเทศ

