คนนี้หรือเปล่า?(ว่าที่)แฟนใหม่ ’ญาญ่า’ หนุ่มฟันดาบทีมชาติ ที่ลือกันว่าทำให้คู่จิ้นในตำนานรักร้าว

#EXCLUSIVE!! ที่นี่ที่แรก👇👇👇 กำลังเป็นที่จับตามองเป็นอย่างสูง ถึงกรณีรักร้าว! ของพระเอกหนุ่มวิกน้อยสีอย่าง “ณเดช คูกิมิยะ”กับนางเอกสาวช่องเดียวกัน “ญาญ่า อุรัสยา” ที่มีกระแสข่าวลือกระพือหึ่งว่า เค้าทั้งคู่ได้เลิกลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวมั่ว 🌶 แหล่งข่าววงในรายงานว่า…เรื่องราวเกิดขึ้นที่สตูดิโอแห่งหนึ่ง ที่มีการถ่ายโฆษณาสาวญาญ่า ได้มากับไฮโซหนุ่มพอร์ช ดีกรีหนุ่มนักเรียนนอก และเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติ ภาพที่เห็นนั้น สนิทเกินคำว่าเพื่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ ก็มีกระแสข่าวออกมาแล้วว่า พระเอกหนุ่มณเดชไม่ไปร่วมงานวันเกิดของสาวญาญ่า และยังไม่ได้ร่วมไปทริปต่างประเทศที่เคยไปเป็นประจำ 💔 โดยแหล่งข่าววงในรายนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดการดารานางเอกดัง ยังเอ่ยปากต่อหน้าทีมงานในสตูดิโอว่า… " #หนุ่มพอร์ช คนนี้แหละคือ #แฟนใหม่ของสาวญาญ่า" งานนี้!! คู่จิ้น NY จะต้องปิดตำนานลงหรือเปล่า???🖤

