เนสท์เล่ เปิดแคมเปญใหญ่แห่งปี 2018 “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ” สนับสนุนหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย และ อารมณ์ ตอกย้ำการเป็นผู้ช่วยที่คุณแม่ไว้วางใจและก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

กรุงเทพฯ – 23 มีนาคม 2561: เนสท์เล่เดินหน้าเปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปี 2018 “ชีวิตดีๆ

เริ่มง่ายๆ” ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีได้แบบง่ายๆ ด้วยการปฏิบัติตามหลัก 3 อ. เพื่อชีวิตที่ดี คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์เนสท์เล่ ในฐานะการเป็นผู้ช่วยที่คุณแม่ไว้วางใจ ให้คุณแม่ก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ เนสท์เล่ขอเชิญครอบครัวไทยร่วมเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวในงานคาราวานครอบครัวแข็งแรงประจำปี 2018 ซึ่งจะประเดิมจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับกิจกรรมรวมพลทานอาหารเช้ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมากกว่า 2,500 คน พร้อมกิจกรรมที่ให้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ สวนลุมพินี

นางออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสท์เล่ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ชาวไทยให้เป็นผู้ช่วยในการดูแลตัวเองและสมาชิกครอบครัวในทุกช่วงวัย ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้ว เนสท์เล่ยังต้องช่วยให้คุณแม่ปรับตัวให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถดูแลสมาชิกครอบครัวให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ เนสท์เล่จึงเปิดตัวแคมเปญประจำปี 2018 ที่มีชื่อว่า “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ” เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวทางง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดูแลครอบครัวในทุกๆ วัน โดยจะเน้นไปที่การส่งเสริมให้คุณแม่และครอบครัวปฏิบัติตามหลัก 3 อ. เพื่อชีวิตที่ดี ได้แก่ อาหาร – เริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ออกกำลังกาย – เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และ อารมณ์ – เริ่มต้นด้วยการสร้างอารมณ์และจิตใจที่แจ่มใสเพื่อให้ครอบครัวมีความสุข โดยหลัก 3 อ. ดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย”

“แคมเปญเนสท์เล่ในปีนี้ ตอกย้ำเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) โดยตั้งเป้าให้คนไทยทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ และมั่นใจว่าแคมเปญนี้จะช่วยเสริมจุดยืนของเนสท์เล่ในฐานะผู้ช่วยที่คุณแม่ไว้วางใจในประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” นางออดรีย์ กล่าวเสริม

นางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “แคมเปญเนสท์เล่ ประจำปี 2018 “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ” จะเปิดตัวด้วยกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปีคาราวานครอบครัวแข็งแรง ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ สวนลุมพินี โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมีกิจกรรมรวมพลทานอาหารเช้ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และกิจกรรมเนสท์เล่ฟันรัน (Nestlé Fun Run) ระยะทาง 2.5 ก.ม. รอบสวนลุมพินี เป็นกิจกรรมไฮไลต์ของคาราวานครอบครัวแข็งแรงที่กรุงเทพฯ”

ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนานในงานเปิดตัวแคมเปญ

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 อ. ในโซนต่างๆ ดังนี้

โซนอาหาร: หลังรับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรวมพลทานอาหารเช้ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว เนสท์เล่ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม (Guideline Daily Amount – GDA) และเรียนรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” พร้อมทั้งมีการแจกผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ให้กับผู้บริโภคได้ลิ้มลองฟรีตลอดงาน โซนออกกำลังกาย: สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉงกับกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อาทิ เกมชู้ตบาสเกตบอล เกมปั่นจักรยาน เต้นออกกำลังกายกับจอ LED กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกายโดย กกท. และเทคนิคป้องกันโรคออฟฟิศ ซินโดรม กับ ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โซนอารมณ์: ร่วมผ่อนคลายและทำอารมณ์ให้แจ่มใสกับเทคนิคการนวดกดจุดคลายเครียด เทคนิคการหายใจ และฝึกการเคลื่อนไหวแบบไทชิ รำวงย้อนยุค รวมทั้งกิจกรรมศิลปหัตถกรรมสำหรับเด็ก

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจบริเวณเวทีใหญ่ในงาน ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง เรื่อง “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ เริ่มที่…ปรับไลฟ์สไตล์ เพื่อสะสมสุขภาพ” โดยผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และ นพ.ประเวศ ตันติพิวัฒนสกุล จากโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เวลา 10.00 น. และ “ชีวิตดีๆ เริ่มที่…เทคนิคการสร้างสุข ให้ลูกเปลี่ยน” โดย อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ร่วมกับ หนิง – ศรัยฉัตร จีระแพทย์และครอบครัว เวลา 10.30 น. พร้อมทั้งกิจกรรมการสาธิตการทำอาหารเมนูสุขภาพจากแม็กกี้ โดย เชฟกิ๊ก กมล ชอบดีงาม

นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังมีการสื่อสารและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ เริ่มที่ 3 อ.

ผ่านช่องทางดิจิทัลของเนสท์เล่ โดยมี “ซูเปอร์มัม” (Supermom) คาแรกเตอร์โฉมใหม่ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นเพื่อนที่คุณแม่ไว้วางใจในการใช้ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ทั้งนี้ “ซูเปอร์มัม” จะมีบุคลิกชอบช่วยเหลือ ฉลาด ทันสมัย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีที่น่าเชื่อถือและนำไปปรับใช้ได้ง่ายให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย

ครอบครัวไทยสามารถสนุกกับกิจกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ได้ที่งานเปิดตัวแคมเปญเนสท์เล่ ประจำปี 2018 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่สวนลุมพินี ทั้งนี้ คาราวานครอบครัวแข็งแรงประจำปี 2018 จะเดินสายไปจัดกิจกรรมให้กับประชาชนใน 40 อำเภอ 12 จังหวัด โดยเฉพาะในภาคอีสาน และ ภาคใต้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยตั้งเป้าเข้าถึงประชาชนในพื้นที่กว่า 240,000 คน โดยตลอดช่วง 9 ปีที่ผ่านมาของกิจกรรมคาราวานครอบครัวแข็งแรง ได้เข้าถึงประชาชนไทยแล้วกว่า 2.58 ล้านคน ใน 463 อำเภอ จาก 61 จังหวัดทั่วประเทศไทย

# # #

เนสท์เล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุม 191 ประเทศทั่วโลก พนักงานเนสท์เล่กว่า 328,000 คนต่างมีพันธสัญญาต่อเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) เนสท์เล่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยงครอบคลุมในทุกช่วงวัย มากกว่า 2,000 แบรนด์ ทั้งที่เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก เช่น เนสกาแฟ เนสเปรสโซ ตลอดจนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบในท้องถิ่นอย่าง ตราหมี หรือมิเนเร่ บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบัน เนสท์เล่ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนสท์เล่ ประเทศไทยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/goodfoodgoodlifebyNestleThailand

YouTube: https://www.youtube.com/user/NestleThailand

Website: https://www.nestle.co.th