เอชเอ็มดี โกลบอล เปิดตัวสมาร์ทโฟนโนเกีย 3 รุ่นใหม่ล่าสุดในไทย

เอชเอ็มดี โกลบอล เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนแบรนด์ โนเกียทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียว ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟน Nokia 7 plus, New Nokia 6 และ Nokia 1 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ Android Oreo สามรุ่นที่ได้รับรางวัลและเผยโฉมในงาน Mobile World Congress 2018 ณ ประเทศสเปน พร้อมวางจำหน่ายที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เดือนเมษายนนี้

ซานดีฟ กุพทา ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาค บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล กล่าวว่า Wจากความสำเร็จภายหลังการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบรนด์โนเกีย Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 8, Nokia 3310 3G และ Nokia 2 ล่าสุด ในประเทศไทย รวมถึงในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย เอชเอ็มดี โกลบอล ยังคงสานต่อคำมั่นสัญญาที่จะส่งมอบประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพชาญฉลาด มาพร้อมความปลอดภัย และทันสมัย อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไป และความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงรักษาคุณค่าและมาตรฐานของโทรศัพท์แบรนด์โนเกียไว้เช่นเดิม และเพื่อมอบประสบการณ์การสัมผัสสมาร์ทโฟนที่ทรงประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ กัน จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ พร้อมส่งมอบนวัตกรรมใหม่สุดล้ำอย่างสมาร์ทโฟนทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ Nokia 7 Plus เป็นฮีโร่สมาร์ทโฟนเรือธงสำหรับทุกคน พร้อมกับ New Nokia 6 ที่มาพร้อมคุณสมบัติ รูปโฉมที่กะทัดรัด และความทนทานมากยิ่งขึ้น รวมถึง Nokia 1 ที่มีความคุ้มค่า สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกคุณสมบัติของสมาร์ทโฟน เหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 4G เป็นครั้งแรกW

ธนเดช ช่วงแก้ววิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล กล่าวว่า “สำหรับทิศทางการตลาดในประเทศไทย เรายังคงเดินหน้าขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการจับมือร่วมกับพันธมิตรทั้งในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ นอกจากนี้ สมาร์ทโฟนโนเกียยังเข้าร่วมโปรแกรม Android One กับทาง Google ทำให้การสื่อสารหรือการใช้งานได้รวดเร็ว ปลอดภัย และอัพเดทก่อนใคร ส่วนกลยุทธ์ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องด้วยสมาร์ทโฟนโนเกีย รวมถึงรุ่นล่าสุดทั้ง Nokia 7 Plus, New Nokia 6 และ Nokia 1 มีคุณสมบัติมากมายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มมิลเลนเนียล ที่ชื่นชอบการสื่อสารและสร้างคอนเท็นต์ผ่านสังคมออนไลน์ อาทิ โหมดโบธี (Bothie Mode) เป็นการถ่ายภาพจากกล้องหน้า-หลังไปพร้อมๆ กัน ถ่ายภาพคมชัดด้วยเลนส์ ZEISS เป็นต้น การสื่อสารจึงเน้นไปที่ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก แต่ยังคงควบคู่ไปกับการสื่อสารออฟไลน์ เพราะแน่นอนว่ากลุ่มแฟนโนเกียเดิมก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่จนถึงทุกวันนี้”

สำหรับสมาร์ทโฟน Nokia 7 plus ถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างคอนเทนต์โดยเฉพาะ มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 6 นิ้ว ด้วยอัตราส่วน 18:9 แบบ Full HD+ นอกจากนี้ กล้องหน้า 16 ล้าน Pixel มาพร้อมเลนส์ ZEISS หน้าและหลัง และยังสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 2 วันติดต่อกันโดยไม่ต้องชาร์จแบตเพิ่มอีกด้วย และ New Nokia 6 ที่ได้รับรางวัลและการตอบรับที่ดีจากทั่วโลกกับเวอร์ชั่นอัปเกรด ถูกพัฒนาขึ้นจากความสำเร็จของสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนหน้า ด้วยตัวเครื่องที่ทนทานและกะทัดรัดยิ่งขึ้น ประมวลผลเร็วขึ้นกว่า 60% พร้อมด้วยเทคโนโลยี Dual-Sight เลนส์จาก ZEISS โดยทั้ง 2 รุ่น ยังมาพร้อมกับโหมดโบธีอีกด้วย รวมถึง Nokia 1 ที่ให้ครบทุกประสบการณ์สมาร์ทโฟนในเครื่องเดียว มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android Oreo (Go edition) ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีแรมขนาด 1 GB หรือต่ำกว่านั้นได้อย่างเต็มที่ สมาร์ทโฟนทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ Nokia 7 Plus ราคา 13,900 บาท, New Nokia 6 ราคา 9,990 บาท และ Nokia 1 ราคา 2,740 บาท เตรียมวางจำหน่ายในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ที่ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ