ค่าตัวควีน กับ เจ้าชาย ในเดอะ คราวน์ กลายเป็นประเด็นนักแสดงหญิง ‘ถูกกดค่าตัว’

ห้วงเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ และมีผู้เคยตกเป็นเหยื่อ กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองมากขึ้น ด้วยหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไข หลังจากที่ “ถูกซุก” อยู่ใต้พรมมานาน จนกระทั่งข่าวฉาวของ นายฮาร์วีย์ ไวน์สตีน โปรดิวเซอร์ เจ้าของค่ายหนังไวน์สตีนที่ถูกดารา นักแสดงหญิงร่วมร้อยคนออกมาแฉว่าเคยถูกนายไวน์สตีนลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศ กลายเป็นชนวนระเบิดที่นำไปสู่การเกิดกระแสแฮชแท็ก #metoo และไทม์ส อัพ ที่ลามไปทั่วโลก และทำให้ผู้ชายคนดังในหลายวงการต้องเผชิญกับผลกรรมที่ทำไว้ อีกทั้งยังทำให้บริษัทจำนวนมาก หน่วยงานรัฐบาล หรือแม้แต่ระบบศาลรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา จำต้องหันกลับมาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศกันใหม่ ขณะที่เจ้าของค่ายหนัง ค่ายละคร ซีรีส์ ก็ต้องเผชิญกับประเด็นเรื่องการ “กดค่าตัว” นักแสดงหญิงที่ต่างได้รับค่าตัวน้อยกว่านักแสดงชาย ไม่ว่าจะในวงการภาพยนตร์ และวงการทีวี

ล่าสุดประเด็นเรื่องค่าตัวของ แคลร์ ฟอย และ แมตต์ สมิธ สองนักแสดงชาวอังกฤษ ซึ่งรับบท “ควีนเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ” และ “เจ้าชายฟิลิป” ใน “เดอะ คราวน์” (The Crown) ซีรีส์ดราม่าเรื่องดังทางเน็ตฟลิกซ์ ก็กลายเป็นประเด็นข่าวมาอีก เมื่อทีมผู้สร้างเดอะ คราวน์ ออกมายอมรับเมื่อเร็วๆ นี้ว่า สมิธได้ค่าตัวมากกว่าฟอย เพราะมีโปรไฟล์ดีกว่า ดังกว่า

ทั้งนี้ ทีมผู้สร้างเดอะ คราวน์ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขค่าตัวของนักแสดงนำทั้งสอง แต่บอกว่าพวกเขาตัดสินใจเรื่องค่าตัวของสมิธ โดยพิจารณาจากความดังของสมิธในซีรีส์ดัง “ด๊อกเตอร์ ฮู” (Doctor Who) ที่ฉายทางช่องบีบีซี ระหว่างปี 2553-2556

ส่วนค่าตัวของฟอย นิตยสารวาไรตี้ เคยเขียนไว้เมื่อปีที่แล้วว่านักแสดงสาววัย 33 ได้ค่าตัวจากการรับบทควีนเอลิซาเบธที่ 2 ในเดอะ คราวน์ตอนละ 40,000 ดอลลาร์ หรือราว 1,256,000 บาท

แม้ประเด็นเรื่องค่าตัวของนักแสดงนำเดอะ คราวน์ จะกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจ แต่สำหรับใครที่ติดตามรายงานข่าวการจัดอันดับดาราฮอลลีวู้ดที่มีรายได้สูงสุดของนิตยสารฟอร์บส์ จะไม่รู้สึกแปลกใจต่อข่าวนี้ เพราะแต่ไหนแต่ไรมา นักแสดงชายมีรายได้อยู่ในอันดับสูงกว่านักแสดงหญิงมาตลอด อย่างเมื่อปีที่แล้ว ถึงแม้ เอ็มม่า สโตน จะเป็นนางเอกฮอลลีวู้ดที่มีรายได้สูงเป็นอันดับ 1 ในบรรดานักแสดงหญิงด้วยกัน แต่สโตนก็ยังมีรายได้อยู่ในอันดับที่ 15 ในชาร์ตที่มีนักแสดงชายรวมอยู่ด้วย

ย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่าน ภาพยนตร์เรื่อง “ออล เดอะ มันนี อิน เดอะ เวิลด์” (All the Money in the World) ก็ตกเป็นข่าวเมื่อ มาร์ก วอห์ลเบิร์ก และ มิเชล วิลเลียมส์ พระนางของเรื่องถูกเรียกให้ไป “ถ่ายซ่อม” หลังจาก เควิน สเปซีย์ นักแสดงดังรุ่นใหญ่ถูกปลดออกภาพยนตร์เรื่องนี้ หลังจากตกเป็นข่าวคาวว่าเคยล่วงละเมิดทางเพศนักแสดงชายที่เคยร่วมงานกันในอดีต

แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ มีข่าวหลุดออกมาว่า ขณะที่วิลเลียมส์ได้ค่าตัวในการถ่ายซ่อม ไม่ถึง 1,000 ดอลลาร์ หรือราว 31,400 บาท แต่วอห์ลเบิร์ก ได้ค่าเหนื่อยสูงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ (ราว 47.1 ล้านบาท) ซึ่งต่อมาพระเอกดังได้บริจาคเงินจำนวนนั้นให้โครงการไทม์ส อัพ เมลิสซา ซิลเวอร์สตีน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ วีเมน แอนด์ ฮอลลีวู้ด ก็เหมือนกับอีกหลายคนที่หวังว่า การที่มีคนออกมาพูดถึงความไม่ยุติธรรมเรื่องค่าตัวระหว่างนักแสดงชาย นักแสดงหญิง ที่เป็น “ความลับ” มานาน เพราะไม่เคยมีใครออกมาพูด แต่ทุกวันนี้มีการพูดถึงกัน จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสักวัน ถึงแม้ทุกวันนี้ยังมีการกระเตื้องช้ามากก็ตาม

ใน เอเอฟพี พูดถึงการให้ค่าตัวในวงการทีวีว่า มีความก้าวหน้า และเท่าเทียมมากกว่าวงการภาพยนตร์ โดยยกความดีทั้งมวลให้แก่ ทีมนักแสดงดังในซิทคอมดังเรื่อง “เฟรนด์ส์” (Friends) ในยุค 1990s ที่สร้างมาตรฐานนี้ไว้ ด้วยการเจรจากับทีมผู้สร้างให้จ่ายค่าตัวกับทีมนักแสดงในเรื่องด้วย เรตค่าตัวเท่ากัน ซึ่งต่อมาก็มีทีมนักแสดงนำในซีรีส์เรื่อง “The Big Bang Theory” และ “Game of Thrones” ทำตามอย่าง โดยนักแสดงนำทุกคนได้รับค่าตัวเท่ากัน โดยมีข่าวว่านักแสดงนำใน The Big Bang Theory ได้ค่าตัวต่ำกว่า 1,000,000 ดอลลาร์ต่อตอน (ราว 31,400,000 บาท) ส่วนทีมนักแสดงนำใน “เกม ออฟ โธรนส์” (Game of Thrones) ได้ค่าตัวคนละ 500,000 ดอลลาร์ หรือราว 15,700,000 บาท

สำหรับกรณีของฟอย นักวิจารณ์เห็นว่าเธอควรจะได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ซีซั่นที่ 2 ของเดอะ คราวน์ เพราะถือว่าเธอดังแล้วเช่นกัน