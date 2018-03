เตือนสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตัวใหม่! ผสมใน ‘ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร’

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำส่งทางไปรษณีย์ จากผู้ใช้บริการภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาครจำนวน 1 ตัวอย่าง มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวบรรจุในแคปซูล สีเขียวอมฟ้าระบุอักษรและตัวเลข “Chô12”อยู่ในแผงบรรจุละ 10 แคปซูล บนแผงพิมพ์ข้อมูลระบุ “Chô12” รุ่นที่ผลิต 10061601 วันที่ผลิต 10.06.16 วันหมดอายุ 09.06.18

นพ.สุขุม กล่าวอีกว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบาง (TLC) การวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer และเครื่อง Gas chromatograph Mass spectrometer (GC-MS) เทียบกับสารมาตรฐาน พบสาร Desoxy-D2PM โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับสาร D2PMและ 2-DPMP ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของสาร สื่อประสาทในสมอง มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท กดความอยากอาหาร และทำให้เคลิบเคลิ้ม ทั้งนี้สาร Desoxy-D2PM ยังไม่มีการศึกษาด้านการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่แน่ชัด แต่มีรายงานการได้รับสารนี้แล้วมีอาการประสาทหลอน หวาดระแวง หรือมีพฤติกรรมรุนแรง ม่านตาขยาย และเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เช่นเดียวกับการได้รับสาร D2PM และ 2-DPMP สารกลุ่มนี้มักถูกนำมาใช้ในรูปแบบสารเสพติดสังเคราะห์ (designer drug) เพื่อทดแทนและหลีกเลี่ยงสารที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย มีชื่อเรียกอื่น เช่น Ivory Wave, A3A New Generation, A3A Methano และ Green Powder

“ในประเทศสหราชอาณาจักรได้จัดให้สาร Desoxy-D2PM เป็นยาควบคุมภายใต้ The Misuse of Drug Act 1971 ในกลุ่ม B ซึ่งเป็นกลุ่มยาควบคุมเดียวกับแอมเฟตามีน (Amphetamine) แคนนาบินอลและอนุพันธ์ (Cannabinol and derivatives) แคนนาบิส (Cannabis) โคดีอีน (Codeine) และคีตามีน (Ketamine) เนื่องจากพบว่ามีการออกฤทธิ์ผลข้างเคียงและความเสี่ยงเทียบเท่ากัน แต่ประเทศไทยยังไม่การกำหนดให้สาร Desoxy-D2PM เป็นสารควบคุมตามพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือประกาศตามกฎหมายอื่น จึงยังไม่มีมาตรการควบคุมใด ๆ” นพ.สุขุม กล่าวและว่า การตรวจพบสารชนิดนี้ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความเสี่ยงที่จะมีการนำสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ที่ยังไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายในประเทศไทย มาใช้ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรวมได้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบดังกล่าว กรมฯจะส่งข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก และพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในต่างประเทศมีการตรวจพบการปลอมปน Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น สหรัฐอเมริกาพบการปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักยี่ห้อ Slim Xtream ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตได้ออกมายอมรับต่อ Food and Drug Administration Office of Criminal Investigations ว่าได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสาร Desoxy-D2PM จริง และประเทศแคนาดา โดย Health Canada ได้แจ้งข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ที่พบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในประเทศแคนาดา มีรายชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตรวจสอบโดย Hong Kong Department of Health ยี่ห้อ B-finn ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย พบสาร Desoxy-D2PM เช่นกัน