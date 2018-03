เนสท์เล่ เปิดตัวแคมเปญ “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ” ตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย และ อารมณ์

เนสท์เล่ เปิดตัวแคมเปญ “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ” อย่างเป็นทางการ สร้างแรงบันดาลใจให้ครอบครัวไทยใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีขึ้น ตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย และ อารมณ์

กรุงเทพฯ – 28 มีนาคม 2561 : เนสท์เล่เปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปี 2018 “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ” สร้าง

แรงบันดาลใจให้ครอบครัวไทยมีสุขภาพดีขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยการปฏิบัติตามหลัก 3 อ. เพื่อชีวิตที่ดี คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ในงานคาราวานครอบครัวแข็งแรงประจำปี 2018 ณ สวนลุมพินี โดยมีโซนกิจกรรม 3 อ. ที่เพิ่มพูนความรู้ควบคู่ความสนุกสนาน ประกอบด้วย โซนอาหาร: เนสท์เล่มอบอาหารเช้าที่อร่อยและมีประโยชน์ฟรี ในกิจกรรมรวมพลทานอาหารเช้ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว่า 2,500 คน และให้เทคนิคเรียนรู้การอ่านฉลากโภชนาการหวานมัน เค็ม (Guideline Daily Amount – GDA) พร้อมทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” และลิ้มลองผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ฟรีตลอดงาน โซนออกกำลังกาย: เริ่มวันใหม่ด้วยกิจกรรมสร้างความกระฉับกระเฉง ประเดิมด้วยกิจกรรมเนสท์เล่ แฟมิลี่ฟันรัน (Nestlé Family Fun Run) ระยะทาง 2.5 กม. รอบสวนลุมพินี ที่มีผู้สนใจร่วมวิ่งกว่า 2,000 คน พร้อมสนุกกับเกมชู้ตบาสเกตบอล เกมปั่นจักรยาน เต้นออกกำลังกายกับจอ LED กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกายโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย และเทคนิคป้องกันโรคออฟฟิศ ซินโดรม กับ ดร. นภัสบงกช ศุภะพิชน์ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โซนอารมณ์: ผ่อนคลายกับเทคนิคการนวดกดจุดคลายเครียด เทคนิคการหายใจ และฝึกการเคลื่อนไหวแบบไทชิ รวมทั้งกิจกรรมรำวงย้อนยุค และศิลปหัตถกรรมสำหรับเด็ก นอกจากกิจกรรมในโซน 3 อ. แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจบริเวณเวทีใหญ่ ได้แก่ การเสวนาเรื่อง “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ เริ่มที่…ปรับไลฟ์สไตล์ เพื่อสะสมสุขภาพ” โดยผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และ นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จากโรงพยาบาลไทยนครินทร์ และ “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ เริ่มที่…เทคนิคการสร้างสุข ให้ลูกเปลี่ยน” โดย อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ร่วมกับ หนิง – ศรัยฉัตร จีระแพทย์และครอบครัว พร้อมทั้งกิจกรรมการสาธิตการทำอาหารเมนูสุขภาพจากแม็กกี้ โดย เชฟกิ๊ก กมล ชอบดีงาม

นางออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสท์เล่ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ชาวไทยให้เป็นผู้ช่วยในการดูแลตัวเองและสมาชิกครอบครัวในทุกช่วงวัย ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้ว เนสท์เล่ยังต้องช่วยให้คุณแม่ปรับตัวให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถดูแลสมาชิกครอบครัวให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ เนสท์เล่จึงเปิดตัวแคมเปญประจำปี 2018 ที่มีชื่อว่า “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ” เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวทางง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดูแลครอบครัวในทุกๆ วัน โดยจะเน้นไปที่การส่งเสริมให้คุณแม่และครอบครัวปฏิบัติตามหลัก 3 อ. เพื่อชีวิตที่ดี ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และ อารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย”

“แคมเปญเนสท์เล่ในปีนี้ ตอกย้ำเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) โดยตั้งเป้าให้คนไทยทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ และมั่นใจว่าแคมเปญนี้จะช่วยเสริมจุดยืนของเนสท์เล่ในฐานะผู้ช่วยที่คุณแม่ไว้วางใจในประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” นางออดรีย์ กล่าวเสริม

นางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “แคมเปญเนสท์เล่ ประจำปี 2018 “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ” เปิดตัวด้วยกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปีคาราวานครอบครัวแข็งแรง ณ สวนลุมพินี โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทำให้เราสามารถส่งเสริมให้ครอบครัวไทยได้มีชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ด้วยการวิ่งฟันรัน กิจกรรมรวมพลทานอาหารเช้ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และกิจกรรมที่ให้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนานมากมายให้กับผู้บริโภค โดยหลังจากงานวันนี้ คาราวานครอบครัวแข็งแรงจะเดินสายไปจัดกิจกรรมให้กับประชาชนใน 40 อำเภอ 12 จังหวัด โดยเฉพาะในภาคอีสาน และ ภาคใต้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยตั้งเป้าเข้าถึงประชาชนในพื้นที่กว่า 240,000 คน”

ศรัยฉัตร (หนิง) จีระแพทย์ เล่าว่า “หนิงทำให้ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ด้วยการทำให้ครอบครัวมีความสุข และสอนให้ลูกสาวทำตามหลัก 3 อ. สำหรับคนเป็นแม่ หนิงก็จะเป็นผู้ฟังที่ดี ลูกมีอะไร เราก็จะคอยทำความเข้าใจเขาเสมอ หนิงจะส่งเสริมให้น้องเบลล่าใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี โดยตัวเองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก ทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพ แนะให้ลูกทานผักและผลไม้เยอะๆ ส่วนตัวเป็นคนออกกำลังกายเป็นประจำที่บ้าน ก็จะชวนให้น้องเบลล่ามาออกกำลังกายด้วยกันค่ะ เราเป็นครอบครัวอารมณ์ดี ถ้าน้องเบลล่าหงุดหงิด อารมณ์ไม่ดี เราก็จะปลอบเขา ทำกิจกรรมสนุกๆ คลายเครียดอย่างวาดภาพ เพ้นท์ภาพด้วยกันค่ะ”

ติดตามเทคนิคดีๆ และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ เพื่อชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ได้ที่เว็บไซต์เนสท์เล่ www.nestle.co.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/goodfoodgoodlifebyNestleThailand

………………..

เนสท์เล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุม 191 ประเทศทั่วโลก พนักงานเนสท์เล่กว่า 328,000 คนต่างมีพันธสัญญาต่อเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) เนสท์เล่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยงครอบคลุมในทุกช่วงวัย มากกว่า 2,000 แบรนด์ ทั้งที่เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก เช่น เนสกาแฟ เนสเปรสโซ ตลอดจนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบในท้องถิ่นอย่าง ตราหมี หรือมิเนเร่ บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบัน เนสท์เล่ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนสท์เล่ ประเทศไทยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/goodfoodgoodlifebyNestleThailand

YouTube: https://www.youtube.com/user/NestleThailand

Website: https://www.nestle.co.th