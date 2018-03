“ประยุทธ์” ร่วมถกผู้นำภาคธุรกิจลุ่มน้ำโขง พร้อมยึดผลประโยชน์ร่วมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายกฯร่วมประชุมผู้นำภาคธุรกิจ ย้ำเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ จากลุ่มน้ำโขงถึงระดับโลกภายใต้ระบบเดียว

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 30 มีนาคม ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำภาคธุรกิจ (Business Summit) ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า การประชุมระดับผู้นำภาคธุรกิจ (GMS Business Summit) ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” (In Search for New Drivers of Economic Growth) การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นโอกาสแก่ผู้นำ หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคการศึกษา ที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางในประเด็นการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นโอกาสในการหารือเพื่อแนวทางในการกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ ในโอกาสการประชุมระดับผู้นำภาคธุรกิจนี้ มีผู้นำประเทศสมาชิก และผู้แทนระดับสูงเข้าร่วม ดังนี้ นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม สมเด็จมหาอัครเสนาบดี ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน รองประธานาธิบดีเมียนมา และผู้นายทาเคฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย โดย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงให้ความสำคัญ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ในภูมิภาค ซึ่งในขณะเดียวกันรัฐบาลต้องมีนโยบายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ startup โดยรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และโครงการ EEC

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีต้องการสร้างพลังขับเคลื่อนในอนุภาค เพื่อเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ให้เป็นระบบเดียวกัน จาก GMS ถึง อาเซียน ถึง เอเชีย และถึงโลก เพื่อส่งเสริมการลงทุน ซึ่งไทยยินดีที่จะใช้หลักการส่งเสริมการลงทุน Thailand +1 อย่างไรก็ดี ความร่วมมือทั้งหมดจะต้องมีภายใต้หลักการ 3M การไว้เนื้อเชื่อใจ ความเชื่อใจ และผลประโยชน์ร่วมกัน และจะละทิ้งหลักมนุษยชนไม่ได้ กลุ่มสมาชิก GMS จะได้เดินไปข้างหน้า ก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง