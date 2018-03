เอไอเอส คว้า 2 รางวัล ตอกย้ำผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT และนวัตกรรม Cloud Services 

AIS ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT และนวัตกรรม Cloud Services คว้า 2 รางวัล จากเวที 2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards

AIS ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการ Digital Service Provider ภายใต้แนวคิด Digital for Thais

นำเทคโนโลยีต่างๆ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับภาคธุรกิจต่างๆ อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ล่าสุด ได้รับ 2 รางวัล จากเวที 2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์

ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ได้แก่ รางวัล 2018 Thailand IoT Solutions Provider of the Year ที่มอบให้องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านบริการ IoT อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ด้วยเครือข่าย NB-IoT และมุ่งมั่นสร้าง IoT Ecosystems หนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศเป็นรายแรกของไทย

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล 2018 Thailand Cloud Services Innovative Company of the Year ที่มอบให้องค์กรที่พัฒนา Cloud Platform มาอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบโจทย์การใช้งานเชิงธุรกิจในทุกมิติ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความยืดหยุ่น และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Digital Platform เพื่อประเทศไทยที่มีการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยมี นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส เป็นผู้รับรางวัล จาก มร. โกะ อิง ลอก ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์

ซัลลิแวน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ