คึกคักต่อเนื่อง! หนังสือแนว ปวศ.ขายดี มติชนคว้าชัย ‘บูธสวยงาม สร้างสรรค์’

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 6 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อหนังสือจากบูธต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงบูธมติชน โซนพลาซ่า ซึ่งสำนักพิมพ์มติชนได้มีการออกแบบบธูร่วมกับนายพัชรพล แตงรื่น หรือ “อเล็ก เฟส” กราฟฟิตี้แนว “สตรีทอาร์ต” ชื่อดังของเมืองไทย โดยจุดเด่นของอเล็ก เฟส คือการวาดน้องสามตา หรือ “น้องมาร์ดี” ซึ่งไม่ว่าจะวางไว้จุดไหนก็มีความน่ารัก สามารถเข้าถึงทุกเพศทุกวัย

นายอพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ รองผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน กล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์จะเยอะเป็นพิเศษซึ่งหนังสือที่ขายดีและประชาชนให้ความสนใจคือหนังสือในโซน “ตามรอยออเจ้ากับศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ” เช่น การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ เขียนโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์, ขุนนางสยาม เขียนโดย ส.พลายน้อย, ผู้หญิงอยุธยา เขียนโดย บินหลา สันกาลาคีรี, วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา เขียนโดย สันติ เล็กสุขุม เป็นต้น

นางสาวเอมอร ส่องสว่าง ผู้จัดการฝ่ายขายพิเศษ บริษัท งานดี จำกัด ในเครือมติชน กล่าวว่า งานสัปดาห์หนังสือวันนี้จัดมาเป็นวันที่ 6 แล้ว ที่ผ่านมายอดจำหน่ายหนังสือดี เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่วันแรก โดยมีเล่มที่ขายดีคือ หนังสือ “พระราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 (สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่ ๖)” จัดชุดกับหนังสือ “ราชสำนักรัชกาลที่ 6” ขายเป็นชุดในราคา 500 บาท แล้วยังมีหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ที่ขายดีคือ “อยากลืมกลับจำ” ด้านหนังสือแปลที่ขายดีคือ “ร้าวรานในวารวัน The Glass Palace” และ “หากหัวใจไม่สามัญ A Strangeness in my mind” โดยในงานนี้มีของที่ระลึกออกแบบโดยอเล็ก เฟส มอบให้นักอ่านเมื่อซื้อหนังสือครบตามกำหนด ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

“จากกระแสละครบุพเพสันนิวาส เรามีหนังสือที่เขียนโดยรอมแพง มาขายภายในงานเช่นกัน รวมไปถึงหนังสือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือเกี่ยวกับตัวละครภายในเรื่องบุพเพสันนิวาส หากท่านใดมาที่บูธของสำนักพิมพ์มติชนจะได้หนังสือครบ รวมไปถึงหนังสือข้ามสมุทร เขียนโดย คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องนำมาพิมพ์ซ้ำเพราะยอดขายดีและหมดเร็ว แล้วยังมีหนังสือรุกสยามในนามของพระเจ้า เราจัดพิมพ์ซ้ำและจะนำเข้ามาจำหน่ายในวันศุกร์นี้ เป็นนวนิยายเกี่ยวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เล่าถึงรัชสมัยของกษัตริย์พระนารายณ์ ภายในบูธสำนักพิมพ์มติชนยังมี ‘มุมอินดี้’ ที่เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับความสนใจมาจำหน่าย โดยไม่ว่าหนังสือของสำนักพิมพ์มติชน หรือสำนักพิมพ์อื่นๆ สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นรับของที่ระลึกได้” นางสาวเอมอรกล่าว

นางสาวเอมอรกล่าวอีกว่า ผลงานของอเล็ก เฟส คนจะรู้จักและคุ้นตากับเด็ก 3 ตา แต่จะไม่รู้ว่าเขาคือศิลปินกราฟฟิตี้คนไทยที่โด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ โดยพนักงานขายหนังสือจะอธิบายให้กับผู้ที่สนใจในผลงานของศิลปินด้วย ซึ่งตัวของเด็ก 3 ตาที่นำมาเป็นของพรีเมียมและตกแต่งบูธก็เป็นที่สนใจและดึงดูดให้คนเข้ามาในบูธสำนักพิมพ์มติชนมากขึ้น และทำให้ผลักดันยอดขายได้พอสมควร ซึ่งบูธของสำนักพิมพ์มติชน ได้ที่ 1 ในงานสัปดาห์หนังสือฯ จากโครงการ ประกวดบูธสวยงามและสร้างสรรค์ ซึ่งได้ในระดับบูธขนาดใหญ่ จะมอบรางวัลในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น.

ด้าน นายสพล องค์พิเชฐเมธา อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ที่ได้รับรางวัลหูฟัง HeadPhone รุ่น Gato ซึ่งมีให้ลุ้นรับวันละ 1 เครื่อง เปิดเผยว่า วันนี้มาซื้อหนังสือในบูธสำนักพิมพ์มติชนในราคา 1,300 บาท ซึ่งตนเป็นแฟนงานหนังสือทุกปี และเป็นแฟนหนังสือจากสำนักพิมพ์มติชนอยู่แล้ว โดยสนใจหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์-การเมืองเป็นส่วนใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ของพรีเมียมที่ออกแบบโดย อเล็ก เฟส ที่ได้รับความนิยมคือกระเป๋าผ้า tote สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือครบ 1,000 บาท และซองใส่หนังสือสำหรับผู้ที่ซื้อครบ 500 บาท ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจง่าย รองลงมาคือร่ม สำหรับผู้ที่ซื้อครบ 2,000 บาท และยังมีกระเป๋าเดินทาง สำหรับผู้ที่ซื้อครบ 3,500 บาท และเอี๊ยมผ้ากันเปื้อน สำหรับผู้ที่ซื้อครบ 1,500 บาท นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อครบ 1,000 บาท จะได้สิทธิลุ้นรับหูฟัง HeadPhone รุ่น Gato ออกแบบโดย น.ส.ยุรี เกนสาคู

สำหรับ 10 อันดับหนังสือขายดีของบูธมติชน มีดังนี้ 1.โลกที่เห็นเป็นอย่างที่คิด เขียนโดย หนุ่มเมืองจันท์ 2.อยากลืมกลับจำ เขียนโดย นายภูริ ฟูวงศ์เจริญ นายศรัญญู เทพสงเคราะห์ และนายณัฐพล ใจจริง 3.พระราชวงค์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 (สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่ ๖) โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล 4.เรื่องไม่เคยเล่าในวังต้องห้าม เขียนโดย หวังอีเฉียว 5.หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น เขียนโดย เกตุวดี Marumura 6.JAPAN DARK SIDE ถึงร้ายก็รัก เขียนโดย บูม-ภัทรพล เหลือบุญชู 7.America First รบเถิดอรชุน เขียนโดย นายภาณุ ตรัยเวช 8.เดอะ ก๊อดฟาเธอร์ เขียนโดย MARIO PUZO 9. A Strangeness in my mind หากหัวใจไม่สามัญ เขียนโดย Orhan Pamuk 10.The Fishing Fleet กองเรือหาคู่ เขียนโดย Anne de Courcy

ต่อมาในเวลา 12.00-13.00 น. ที่เวทีเอเทรียม มติชนจัดเสวนา “เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นสมัยรัชกาลที่ 6” โดยมี วรชาติ มีชูบท ผู้เขียน ร่วมรายการ และเวลา 19.00-20.00 น. จัดเสวนา “Japan Inside ทั้งร้ายทั้งรัก” โดย เกตุวดี Marumura และบูม-ภัทรพล เหลือบุญชู ร่วมเสวนา

นอกจากนี้ ที่บูธมติชนยังมีกิจกรรมนักเขียนแจกลายเซ็น โดยเวลา 13.00-14.00 น. นายวรชาติ มีชูบท ผู้เขียนราชสำนักรัชกาลที่ 6 เวลา 15.00-16.00 น. น.ส.สุภัตรา ภูมิประภาส ผู้แปล The Fishing Fleet กองเรือหาคู่ และเวลา 18.00-19.00 น. เกตุวดี Marumura ผู้เขียน หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น และบูม-ภัทรพล เหลือบุญชู ผู้เขียน JAPAN DARK SIDE ถึงร้ายก็รัก

ทั้งนี้ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 8 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.