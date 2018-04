‘พลอย เฌอมาลย์’ ร่วมยินดีคุณพ่อมือใหม่ ‘อติล่า เดอะเฟซเมน’ เปิดตัวภรรยาท้องแก่

ทำเอาแฟนๆ ถึงกับช็อคและออกอาการงงไม่น้อย เมื่อ อติล่า-อาร์เธอร์ อภิชาติ กานโยซ์ โพสต์รูป บูม ภรรยาสาวนอกวงการ ที่กำลังท้องแก่ใกล้คลอดลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมบอกว่า

“Awaiting for my Prince to see the light of the day. My greatest achievement is yet to come. Soon it will be time to crown a new Prince charming“

ด้านเมนเทอร์ พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ก็ได้โพสต์รูป และแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ว่า

“ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของ อติล่า ที่ได้ลูกชายนะจ้า คุณมัมดีใจมาก ที่จะได้อุ้มหลานตัวน้อยเร๊วๆนี้แล้วววว ยินดีต้อนรับนะจ้าตัวน้อยยยย 👨‍👩‍👧♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️“

ขอบคุณภาพจาก attila_arthur, chermarn