“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ประกาศจัดงาน “STYLE เมษายน 2561” งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคครั้งที่ 2 ตอบสนองทุกความต้องการด้านสินค้าไลฟ์สไตล์จากผู้ประกอบการทั้งไทยและเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ DITP ตอกย้ำความสำเร็จของงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคซึ่งรวม 3 งานใหญ่ BIFF&BIL, BIG+BIH และ TIFF ไว้ด้วยกันเป็นครั้งที่สอง ด้วยการแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า “STYLE APRIL 2018” ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา บนพื้นที่จัดแสดงที่กว้างขวางกว่าเดิมถึง 47,000 ตารางเมตร ร่วมสานต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของรัฐบาลด้วย Creative and Design Zone พร้อมจัดโครงการ The New Faces หนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่สู่ตลาดโลก

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งาน STYLE APRIL 2018 เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งรวมงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair: BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair: BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Thailand International Furniture Fair: TIFF) ไว้ด้วยกัน โดยมีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 2,000 คูหา และมีผู้เข้าชมกว่า 52,000 ราย จาก 80 ประเทศทั่วโลกสร้างมูลค่าซื้อขายรวมกว่า 3,500 ล้านบาท

“สำหรับการจัดงาน STYLE APRIL 2018 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รวบรวมหลากหลายสินค้าไลฟ์สไตล์มาไว้ด้วยกันในงานเดียว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเภทสินค้าหลักคือกลุ่มสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เครื่องหนัง อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้สำหรับเดินทางและสันทนาการ กลุ่มสินค้าของขวัญและของแต่งบ้าน อาทิ ของขวัญของแต่งบ้าน เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้สำนักงาน ของเล่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ของใช้สำหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกลุ่มสินค้าและบริการใหม่ เช่น สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (functional textile) คาแรคเตอร์การ์ตูนไทย (character) สินค้าและบริการเชิงสุขภาพ (wellness & medical service) งาน STYLE APRIL 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา”

“ในส่วนของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าทางกรมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติได้เข้ามาโชว์ศักยภาพ โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศต่างๆ ที่มีสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ DITP ตั้งอยู่กว่า 50 ประเทศ รวมถึงจัดโรดโชว์ในประเทศจีน เพื่อให้ข้อมูลงานและเชิญชวนผู้ซื้อและผู้นำเข้าในแวดวงธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ประกอบการภายในประเทศและผู้ประกอบการต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) กานา ฯลฯ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจากทั่วโลกกว่า 60,000 คน โดยเฉพาะจากประเทศไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เยอรมนี ออสเตรเลีย อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน” นางจันทิรากล่าว

สำหรับครั้งนี้งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ ‘STYLE APRIL 2018’ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Crenovative Origin’ ที่มาจากแนวคิดในการผสมผสานเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และอัตลักษณ์ไทย (Original) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของสินค้าไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการความนำสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นเอเชียด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจกิจกรรมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รวมถึงนิทรรศการต่างๆ โดยไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือ โซนครีเอทีฟและดีไซน์ (Creative and Design Zone) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น Creative Lab ซึ่งเป็นเวทีเสมือนห้องทดลองให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs และ Creative Maker ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของตน เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อยุคใหม่ทั่วโลก Innovation & Design Showcase พื้นที่จัดแสดงผลงานและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีนวัตกรรมและการออกแบบที่ดี โดยนักออกแบบและผู้ประกอบการ start up เพื่อต่อยอดด้านการตลาด และบูธ Design Society ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดระดับสากลได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับ The New Face โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีสินค้าไลฟ์สไตล์ดีไซน์แปลกใหม่ คุณภาพดีมาจัดแสดง The Pattern Creator เวทีแสดงแนวคิดและผลงานต้นแบบตัดเย็บเพื่อส่งเสริมนักสร้างต้นแบบตัดเย็บไทยสู่สากล นิทรรศการ Local to Global จัดแสดงสินค้าท้องถิ่นที่มีดีไซน์แปลกใหม่คัดสรรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และบึงกาฬ รวมทั้งกิจกรรมน่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เช่น นวดเพื่อสุขภาพ กายภาพบำบัดใน Thailand Wellness Service Pavilion โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และพบกับผลิตภัณฑ์สปานวัตกรรมจากข้าวและพืชเศรษฐกิจไทย โดยกรมการค้าต่างประเทศ

“ทางกรมฯ เชื่อมั่นว่างานแสดงสินค้า STYLE เมษายน 2561 จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยขยายฐานลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการหน้าใหม่ในโครงการ The New Faces ที่จะมีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น่าสนใจไปยังกลุ่มผู้ซื้อใหม่ๆ ทั้งผู้ค้าปลีก (Retailer), Concept Store, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property Project), ตัวแทนจัดซื้อของต่างประเทศ (Buying Agent), ห้างสรรพสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แบบไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดระดับสากลได้” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

งาน STYLE เมษายน 2561 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 (สำหรับวันเจรจาธุรกิจ คือวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. และเปิดให้บุคคลทั่วไปเช้าชมในวันที่ 22-23 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 -21.00 น.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stylebangkokfair.com หรือทางสายตรงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169