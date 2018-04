‘ต้อม รชนีกร’ ไม่บอกกรวดน้ำให้ดารารุ่่นลูกคนไหน เผยโลกเปลี่ยนไป ก็ต้องทำใจรับ!

ไม่กี่วันที่ผ่านมา จู่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ ต้อม รชนีกร พันธุ์มณี ก็โพสต์ลอยๆระบายความรู้สึกดารารุ่นลูก ว่าไร้มารยาท ไม่ให้เกียรติทีมงาน (อ่านเพิ่ม : ถึงกับกรวดน้ำส่ง ‘ต้อม รชนีกร’ โพสต์แรงถึงดารารุ่นลูก ใครกัน?ไร้มารยาท ไม่ให้เกียรติทีมงาน) วันนี้ ( 4 เมษายน) เมื่อเจ้าตัวไปร่วมงานประกาศรางวัล The Best MAN Awards of Asia in Bangkok 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Solitaire Hotel สุขุมวิท11 เลยสอบถามถึงเรื่องดังกล่าว แต่เธอก็ว่าขอไม่ระบุชื่อ เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็ก

“โพสต์ถึงนักแสดงที่เคยร่วมงานกันมานั่นแหละค่ะ แต่จะเป็นในอดีตที่หรือกำลังถ่ายอยู่ ขอไม่พูดถึง เดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็ก”

“วันนั้นโพสต์ไปด้วยความอัดอั้นตันใจ เพราะรู้สึกว่าอยู่วงการมานาน อยู่กันมาทุกคนมีสัมมาคารวะ เคารพรุ่นพี่ รู้จักเวลา มีความเกรงใจซึ่งกันและกัน แต่ช่วงหลังๆสิ่งเหล่านี้หายไป หัวหงอกอย่างเราเลยรู้สึกน้อยใจ อารมณ์ผีเข้าผีออกตามประสาคนแก่ แต่วันนี้ทุกอย่างควรจะหยุด เราไม่สามารถหยุดคนอื่น หรือบอกให้เขาปรับปรุง โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะ เราต้องทำใจของเพื่อให้อยู่ตรงนี้ได้”

“ที่โพสต์ไปเราพูดถึงโดยรวมในสิ่งที่เจอมา ไม่ได้มีเจตนาว่าใครเฉพาะเจาะจง แค่อยากจะเตือนน้องๆ รุ่นลูกหลาน ว่าถึงเราจะเป็นนักแสดงก็ให้คิดว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง อย่าคิดว่าเราอยู่เหนือฟ้า เราเดินบนดินเหมือนกันทุกคน วงการนี้มาแว้บไปแว้บ ต้องอยู่ให้เป็น รักษาเวลา มีสัมมาคารวะ เพราะไม่ใช่แต่คุณคนเดียวที่ต้องถ่ายละคร มีอีกหลายชีวิตรอคุณอยู่ ต้องมีความเกรงใจให้กัน”

“พอโพสต์ไปก็ทุกคนที่ร่วมงานกันก็น่ารักขึ้น บรรยากาศการทำงานในกองดีขึ้น”

“เราไม่ได้บอกคนที่พูดถึงตรงๆ แต่เวลาที่รู้สึกไม่พอใจจะนับ 1-10 ถ้าไม่ไหว ต้องบอกไป ณ ตอนนั้นความไม่พอใจคือ 10 แต่ตอนนี้คือ 0 ไม่มีอะไรในใจแล้ว ตอนนี้เราทำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไม่สามารถที่จะอคติกับใครได้ ฉะนั้นทุกอย่างต้องหลุดออกไป ไม่อย่างนั้นจะทำงานกันไม่ได้ จะอยู่กันด้วยความไม่สบายใจ เราปรี๊ดแค่วันนั้น จากนี้สามารถร่วมงานได้กับทุกคน น้องๆไม่ต้องเกร็งนะคะ แม่ลดลงแล้วลูก” เธอบอกพลางหัวเราะ