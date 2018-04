‘ก.พาณิชย์’ จับมือ ‘พาณิชย์สกลนคร’ จัดงาน ‘เมืองแห่งผ้าคราม’ ยกระดับผ้าทออีสาน มุ่งตลาดสากล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพานิชย์ นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงานแถลงข่าว “มนต์เสน่ห์อีสาน เมืองแห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ” Esan The City of Natural Indigo Fabric เพื่อยกระดับผ้าทอของทางภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านหัตถกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการย้อมผ้าครามธรรมชาติ และผ้าย้อมสีธรรมชาติ ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถ.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เมื่อวานที่ผ่านมา

โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจในชุมชนกระจายอยู่ทุกพื้นที่ มีช่างฝีมือทอผ้ามากกว่า 10,000 ครัวเรือน ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น นับเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง แต่หากจะให้มีความยั่งยืนและประสบผลสำเร็จในระยะยาว ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น เอกชน ราชการ และผู้เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย ต้องมีส่วนช่วยและการยอมรับของคนในท้องถิ่น การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนรากฐานวัฒนธรรม พัฒนาจากวัตถุดิบ หรือทรัพยากรในพื้นที่ และการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างหลากหลาย มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง หากมีการพัฒนาทิศทางทางการตลาดอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและจุดขายที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ประการสำคัญชุมชนท้องถิ่นควรเชื่อมโยงกับองค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการระดับ SMEs หรือผู้ส่งออก ที่ประสบผลสำเร็จในผลิตภัณฑ์ ของขวัญ ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก เคหะสิ่งทอ ผ้าประดับตกแต่งต่างๆ ผ้าพันคอ เสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งสามารถผลิตได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการระดับ SMEs หรือผู้ส่งออกที่มีความต้องการสินค้า มีฐานผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่ายและมีรูปแบบวิธีการสร้างตราสินค้าอยู่แล้ว นอกจากจะช่วยเพิมช่องทางทางการตลาดแล้วยัง สามารถดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการปรับตัวการพัฒนาสินค้าแบบใหม่ๆ ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การค้าภูมิภาค (Local Trade) ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การค้าในประเทศและระหว่างประเทศได้ รวมทั้งการปรับวิถีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ พลเมือง และธุรกิจเอกชนมีโอกาสเป็นผู้นำกลไกด้านสังคมในการกำหนดกลยุทธ์พัฒนาท้องถิ่นของตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระดับประเทศที่ต่อเนื่องระยะยาวได้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมเส้นทางการค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสู่สากล”

สำหรับการจัดงาน “มนต์เสน่ห์อีสาน เมืองแห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ” Esan The City of Natural Indigo Fabric จะจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ภายในงานจะพบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าผ้าคราม ผ้าไหม สิ่งทอ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภาคอีสาน จำนวน 50 บูธ พร้อมรับชมพิธีเปิดสุดตระการตา และชมแฟชั่นโชว์ผ้าคราม “มนต์เสนห์อีสาน เมืองเเห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ” Esan The City of Natural Indigo Fabric จากเหล่าบรรดานางแบบชั้นนำของประเทศไทย และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกวันตลอดการจัดงาน