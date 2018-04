เปิดโลกนิทานภาพนานาชาติ ค้นคำตอบ วัฒนธรรมการอ่าน’ไต้หวัน’ ทำไม สตรอง!

เผยแพร่

ขณะที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดำเนินไปอย่างคึกคัก ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ก็มีอีกงานดีที่คู่ขนานกันไป

“เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ประจำปี 2561” หรือ TK park International Children?s Picture Book Festival 2018 ซึ่งจัดโดย อุทยานการเรียนรู้ TK park หรือทีเค พาร์ค ที่ปีนี้มีไฮไลต์ที่ “หนังสือนิทานเด็กของไต้หวัน”

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแล สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park บอกว่า

“วัฒนธรรมการอ่านของไต้หวันมีความเข้มแข็ง แม้จะเผชิญกับสื่อสมัยใหม่เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่เรายังคงเห็นคนไต้หวันอ่านหนังสือเป็นเล่มทั่วไปตามท้องถนน รถไฟฟ้า สำหรับหนังสือเด็กของไต้หวันก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากพ่อแม่ยุคใหม่ของไต้หวัน ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ หันมาเลือกสรรหนังสือที่เหมาะสมกับลูกหลาน มีกำลังซื้อมากขึ้น และสนใจให้เด็กมีกิจกรรมการอ่านหนังสือมากขึ้น”

ธุรกิจหนังสือเด็กของไต้หวันจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดร.อธิปัตย์บอกอีกว่า “ในไต้หวันมีหนังสือเด็กมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะในร้านหนังสือหรือห้องสมุด แต่ละเล่มล้วนดึงดูดใจ ชวนให้เปิดอ่าน บรรดาหนังสือบนชั้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจหนังสือภาพสำหรับเด็กก้าวมาไกล มีแผนการผลิต เขียนเรื่อง วาดภาพประกอบหนังสือพิมพ์ และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ไต้หวันหลายแห่งก้าวไกลไปในระดับนานาชาติ”

ในงานเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ปีนี้ ได้รับเกียรติจากนักเขียนและนักวาดภาพประกอบชาวไต้หวัน 2 ท่าน ได้แก่ เฉิน เหม่ย เยี่ยน (Mei-Yen, Chen) และ ชิว เฉิงจง (Chen-Tsung, Chiu) เดินทางมาจัดอบรมทักษะการทำหนังสือภาพสำหรับเด็กให้กับบรรดานักเขียน นักวาดภาพประกอบและผู้สนใจหนังสือเด็ก พร้อมทั้งนำหนังสือนิทาน พร้อมภาพผลงานมาจัดแสดงให้ได้ชมภายในงานครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับ ชิว เฉิงจง เป็นนักเขียนและนักวาดภาพประกอบมือรางวัลชาวไต้หวันเจ้าของผลงาน Above the Ground, Under the Ground ที่หลงใหลการวาดแมลงและธรรมชาติ ที่ผลงานกวาด 41 รางวัลจากทั่วโลก ชิว ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการทำหนังสือเด็กชุดแมลง โดยใช้ชีวิตบนภูเขาเดือนละ 10 วัน สังเกต ถ่ายภาพ และจับแมลงมากมาย เขาค้นหาชื่อแมลงในภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และชื่อและหมวดหมู่ทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นก็นำข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ถึงจะเป็นงานหนักแต่ก็คุ้มค่า เพราะเขาได้แมลงท้องถิ่นของไต้หวันมาศึกษาเพื่อจะถ่ายทอดสู่เด็กๆ ที่ไม่สามารถพึ่งข้อมูลจากหนังสือแปลต่างประเทศได้

ผลงานของนักเขียนผู้นี้ได้รับเลือกไปจัดแสดงในงานหนังสือเด็กที่โบโลญญา ประเทศอิตาลี ถึง 2 ครั้ง

ส่วน เฉิน เหม่ยเยี่ยน เป็นนักวาดภาพประกอบที่ถนัดในการวาดภาพด้วยสีน้ำและสีหมึก นอกจากรักการวาดภาพแล้ว เธอยังเป็นคนที่รักหนังสืออย่างมากๆ อีกด้วย เฉินใช้แปรงพู่กันของเธอเนรมิตภาพของสัตว์โลกที่สวยงามมอบให้แก่เด็กๆ ผลงานที่สร้างชื่อของเธอ ได้แก่ นิทานภาพเรื่อง The White Geese of Green Pond, Who needs a King, My Father?s Teacher และ The Year of the Pig.

งานเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ประจำปี 2561 หรือ TK park International Children?s Picture Book Festival 2018 จัดขึ้นที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม-อาทิตย์ที่ 8 เมษายน ภายในงานประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ลานจัดแสดงหนังสือนิทานภาพนานาชาติ มีหนังสือภาพสำหรับเด็กที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันจากทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา และอาเซียน จำนวนกว่า 100 เล่ม รวมถึงหนังสือนิทานภาพ เรื่อง Above the Ground, Under the Ground และ Above the Pond, Under the Pond ผลงานของชิว เฉิงจง ที่ได้รับ 12 รางวัลในประเทศไต้หวันและอีกหลายรางวัลในระดับนานาชาติ นิทานภาพเรื่อง Sometimes โดย Ali Ginger ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพประกอบยอดเยี่ยม และได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงภาพที่ Italy?s Bologna Illustrators Exhibition 2012 นิทานเรื่อง Adventure at Night โดย เลี่ยว ชูที Shu-Ti, Liao ที่ได้รับรางวัล The Macmillan Prize เมื่อปี 2015

ในจำนวนหนังสือที่นำมาจัดแสดงนั้นมีอยู่ 2 เล่ม ที่ได้รวบรวมนักเขียน นักวาดภาพประกอบคนสำคัญๆ ของไต้หวันไว้ พร้อมทั้งประวัติ ผลงานภาพและเราจะได้เห็นกระบวนการทำงานของนักเขียน และพัฒนาการของหนังสือนิทานในไต้หวันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 นิทรรศการภาพประกอบนิทาน จากนักเขียน นักวาดภาพประกอบมืออาชีพจากไต้หวัน และนักเขียน นักวาดภาพประกอบของไทย สำหรับประเทศไทย เป็นผลงานภาพประกอบของนักเขียนหน้าใหม่ มีหลายภาพที่นักวาดภาพประกอบได้ตั้งใจสร้างผลงานชิ้นใหม่ เพื่อนำมาจัดแสดงในงานนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพประกอบต้นฉบับจากนักเขียน นักวาดภาพประกอบหน้าใหม่ ได้แก่ กานต์ธิดา ประทุมนันท์ เจ้าของผลงาน “เทพีสีนิล” ที่ชนะเลิศการประกวดเพื่อคัดเลือกนักเขียนหน้าใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง TK park และเมืองเคมปุจิ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและเวิร์กช็อป รวมทั้งกิจกรรมฟังนิทานประกอบเพลงจากครูก้า อ.กรองทอง บุญประคอง และคณะครูจากโรงเรียนจิตตเมตต์ อีกด้วย

ยังมีเวลาให้แวะเวียนกันไป จะไปซื้อหาหนังสือ หรือพาเด็กๆ ไปเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน ในงานเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561 ที่ทีเค พาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์