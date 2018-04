เว็บไซต์นิวยอร์กเดลินิวส์ ของสหรัฐอเมริกา รายงานเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาว่า กอร์ดอน แรมซีย์ เชฟชื่อดังจากรายงานทำอาหาร “เฮลคิตเช่น” กลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์อีกครั้ง เมื่อชาวเน็ตขุดคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็น แรมซีย์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ความสามารถในการทำผัดไทยโดยเชฟไทยอย่างตรงไปตรงมา

คลิปวิดีโอจากรายการของแรมซีย์ในซีซั่นที่ 5 ที่มีชื่อว่า “ดิเอฟเวิร์ด” เผยแพร่เมื่อปี 2552 เป็นเนื้อหาที่ แรมซีย์ ถ่ายทำที่วัดไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และทำผัดไทยเพื่อเลี้ยงพระ

อย่างไรก็ตามก่อนที่ผัดไทยจะถูกนำไปเสิร์ฟ แรมซี ก็ได้พบกับเชฟไทยที่มีชื่อว่า ชาง โดยแรมซีย์ ได้โชว์ฝีมือในการทำผัดไทยแบบที่ “เร็วและง่าย” อย่างไรก็ตาม เมื่อผลงานผัดไทยของแรมซีย์ ถูกทดสอบรสชาติโดยเชฟไทยจากโรงแรมชื่อดังในกรุงลอนดอนแล้วกลับถูกวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า “นี่ไม่ใช่ผัดไทย”

เชฟชื่อดังจากเฮลคิตเช่นอึ้งไปเล็กน้อยก่อนตอบว่า “ผมคิดว่ารสชาติก็ไม่ได้แย่เกินไปนะ” ขณะที่เชฟไทยตอบว่า “นั่นมันสำหรับคุณแต่ไม่ใช่สำหรับผม”

ล่าสุดโลกออนไลน์ต่างนำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้งหลังเวลาผ่านไป 9 ปี

โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งระบุว่า พวกคุณฉันกำลังร้องไห้…



ขณะที่ชาวเน็ตอีกรายแคปหน้าจอวิดีโอสีหน้าของเชฟไทยเอาไว้หลังจากชิมผัดไทยฝีมือแรมซีย์ พร้อม แคปชั่น เมื่อคุณชิมอาหารประจำชาติของคุณที่ถูกนำไปดัดแปลงโดยผู้ล่าอานานิคม

ขณะที่อีกรายระบุว่า คุณสามารถบอกได้เลยว่าเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มอธิบายกอร์ดอน แรมซีย์ที่ตรงไหน

ขณะที่อีกรายให้คำอธิบายคลิปเอาไว้ว่า “เมื่อแรมซีย์พบตัวเองในเวอร์ชั่นเอเชีย 555”