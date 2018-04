“ออกานิก้า”  เปิดตัวแคมเปญ Unity of Nature จัดโครงการ “ปลูกป่า สานฝัน แบ่งปัน เดินตามรอยเท้าพ่อ”  สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หลอมรวมคนและธรรมชาติเติบโตอย่างยั่งยืน

ตอกย้ำความเป็นแบรนด์สปาและอโรมาเธอราพีออร์แกนิคระดับพรีเมียมที่มุ่งคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากธรรมชาติเพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารพิษ และปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง คุณศรีริต้า เจนเซ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออกานิก้า เฮ้าส์ จำกัด ผู้ก่อตั้งและบริหารออกานิก้า (Organika) จึงเปิดตัวแคมเปญ Unity of Nature พร้อมจัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า สานฝัน แบ่งปัน เดินตามรอยเท้าพ่อ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางปัญญา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมแบ่งปันให้กับเด็กๆ ด้วยการชวนเพื่อนๆ ดารานักแสดง และเซเลบริตี้ในเมืองไทย อาทิ เดียร์น่า ฟลีโป ,หญิงแม้น-หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล ,ทับทิม-มัลลิกา จงวัฒนา ,แหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ และ กรณ์ ณรงค์เดช ฯลฯ นำน้องๆ นักเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน พร้อมตัวแทนประชาชนจาก 15 หมู่บ้าน รวมจำนวนประมาณ 300 กว่าคน ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 350 ต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.30 น.

คุณศรีริต้า เจนเซ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออกานิก้า เฮ้าส์ จำกัด ผู้ก่อตั้งและบริหาร แออกานิก้า (Organika) กล่าวว่า “ที่ผ่านมาออกานิก้าให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอด เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้วยความเชื่อมั่นในพลังแห่งธรรมชาติที่จะรักษาสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ เราจึงต้องการที่จะปลูกฝังให้เด็กๆ และชุมชนรักและใส่ใจธรรมชาติอย่างจริงจัง ซึ่งแม้ออกานิก้าจะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สปาที่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน แต่ออกานิก้าก็เติบโตและพร้อมก้าวไปสู่ปีที่ 4 อย่างสวยงาม มั่นคงและแข็งแรง เราจึงเริ่มจัดทำแคมเปญชื่อ Unity of Nature เพราะการช่วยเหลือคนก็คือการช่วยเหลือธรรมชาติ สอดคล้องกับปรัชญาของออกานิก้าที่ว่า “The Human and nature are of the same root, the garden and I are one” มนุษย์และธรรมชาติมีรากเดียวกัน สองสิ่งนี้คือการหลอมรวมกันที่จะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับน้องๆ จาก 5 โรงเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ โรงเรียนขนงพระใต้ โรงเรียนนิคมฯ5 โรงเรียนหนองตะกู และโรงเรียนเขาจันทร์หอม โดยแต่ละโรงเรียนต่างยึดมั่นในคำสอนและทำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ปลูกฝังเรื่องความพอเพียง มีการปลูกผักกินเอง ส่วนที่เหลือก็นำไปค้าขายในตลาด ทำให้โรงเรียนมีรายได้ ส่งเสริมเรื่องเกษตรกรรม และมีพื้นที่ป่าที่ปลอดภัย

“ริต้าอยากปลูกฝังให้คนรักธรรมชาติจริงๆ อยากให้เด็กที่เกิดมาในพื้นที่นั้นรักบ้านเกิด รู้สึกหวงแหน และสร้างจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กๆ ปีที่แล้วเป็นปีแห่งการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย ริต้าจึงต้องการที่จะน้อมนำพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสานต่อให้กับเด็กๆ อยากกระตุ้นให้เขาตั้งใจเรียน และส่งเสริมให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ แม้เราจะเป็นเพียงกระบอกเสียงเล็กๆ แต่ผลสำเร็จของโครงการคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ริต้าอยากเห็นต้นไม้ที่พวกเราช่วยกันปลูกเติบโตในอนาคตอย่างงดงาม ซึ่งในอนาคต ออกานิก้ายังสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่องแน่นอน” ผู้บริหารคนสวย กล่าว

ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้บริหารออกานิก้า ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ ด้วยการแบ่งปันสิ่งของและโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียนทุกคน โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบชุดพละศึกษาให้กับทางโรงเรียน พร้อมจากทุนการศึกษาให้นักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 60 ทุน ดังนี้

– โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ รวม 120 ทุน

(เรียนดี 10 ทุน กีฬาเด่น 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ยากจน 100 ทุน ทุนละ 500 บาท)

– โรงเรียนขนงพระใต้ รวม 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท (เรียนดี 4 ทุน กีฬาเด่น 3 ทุน ยากจน 3 ทุน)

– โรงเรียนนิคมฯ 5 รวม 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท (เรียนดี 4 ทุน กีฬาเด่น 3 ทุน ยากจน 3 ทุน)

– โรงเรียนหนองตะกู รวม 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท (เรียนดี 4 ทุน กีฬาเด่น 3 ทุน ยากจน 3 ทุน)

– โรงเรียนเขาจันทร์หอม รวม 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท (เรียน ดี 4 ทุน กีฬาเด่น 3 ทุน ยากจน 3 ทุน)

โดยทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนสังคมได้เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Organika ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายทุกชิ้น จำนวน 5 บาทจะสมทบให้กับโครงการ “ปลูกป่า สานฝัน แบ่งปัน เดินตามรอยเท้าพ่อ” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 หรือร่วมกันบริจาคเพิ่มเติมได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.ศรีริต้า เจนเซ่น เพื่อ การกุศล เลขที่บัญชี 009-3-92514-9 หรือ สนใจสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ ณัฐชาพร ชูชื่น โทร. 061-397-1199

ขอเชิญสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุข ที่จะเติมพลังแห่งความสดชื่นไปกับออกานิก้า (ORGANIKA) ผลิตภัณฑ์สปาและอโรมาเธอราพีออร์แกนิคระดับลักซ์ชัวรี่ ซึ่งมีจำหน่ายที่ ชั้น G และ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน , คิงส์เพาเวอร์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างประเทศ ฝั่งตะวันออก (Gate A) และฝั่งตะวันตก (Gate G), คิงส์เพาเวอร์ สาขาศรีวารี คอมเพล็กซ์ และ แฟล็กชิป สโตร์แห่งแรก “ออกานิก้า เฮ้าส์” (ORGANIKA HOUSE) ในโครงการพิมาน 49 (สุขุมวิท 49) กับบริการสปาและร้านอาหารสุดลักซ์ชัวรี่ครบวงจรสไตล์ออร์แกนิค และชั้น M ห้างสรรพสินค้าทาคาชิมาย่า โครงการไอคอนสยามที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้

สนใจผลิตภัณฑ์ มีจำหน่ายที่

Flagship สุขุมวิท 49 โทร. 02 – 665 1899

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น G (The Canal Zone) และ ชั้น 1 (North Colonnade Zone)

คิงส์เพาเวอร์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างประเทศ ฝั่งตะวันออก ( Gate A )

และฝั่งตะวันตก (Gate G)

คิงส์เพาเวอร์ สาขาศรีวารี คอมเพล็กซ์

หรือสั่งซื้อออนไลน์

@organikahouse

www.organikahouse.com 02–049 2965 (จันทร์ – ศุกร์)