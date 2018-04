นักเขียนดังเผยบันทึกต่างชาติ ‘ฟอลคอน’ ลาลูกเมียก่อนตาย โดนท้าวทองกีบม้า ‘ขากเสมหะรดหน้า’ ชี้ฝรั่งสร้างสีสันด้วย ‘พงศาวดารกระซิบ’

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว นักเขียนสารคดีชื่อดัง เจ้าของรางวัล ‘ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล’ สำหรับนักเขียนบทความดีเด่น ประจำปี 2551 ได้เผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับกระแสละครบุพเพสันนิวาสผ่านเฟซบุ๊ก นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว โดยหยิบยกจากหนังสือ ‘รอยทางแห่งเวลา’ ของตนที่ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศยาม เมื่อ พ.ศ.2554 เนื้อหามีดังนี้

คุ้ยความลับฝรั่งที่วังนารายณ์

………………………………………………..

ลพบุรีเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาขับรถสบายๆ ไปถึงได้ในเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่ง

จังหวัดนี้เป็นเมืองเก่า มีการขุดพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง จะเรียกว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักล่าของเก่าด้วยก็ว่าได้ เพราะกำไลหยก ภาชนะดินเผาทั้งหม้อ ไห แจกัน วัวกระทิง ฯลฯ ที่ขุดได้จากหลุมศพแถวอำเภอท่าหลวง ทำเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านบางเดือนนับสิบล้านบาท เรียกว่าเลิกทำไร่ หันมาขุด “ทรัพย์ในดิน” ขาย สามารถทำรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมากกว่าไม่รู้กี่เท่า

จะชวนไปดูเนินดินที่ขุดหาของเก่าจนพรุนเป็นรังแตนมีกระดูกผีกองท่วมแข้งท่วมขา กับหัวกะโหลกกลิ้งเกะกะในไร่ร้าง ลมกระโชกกราดเกรี้ยว ไม้ใหญ่โยกไหวเลื่อนลั่นอย่างจะถอนราก น่ากลัวเสียยิ่งกว่าฉากหนังผี เห็นทีคงไม่มีใครยอมไปด้วยแน่

จะไปลพบุรีทั้งที ยังมีของอื่นให้ดูอีกมาก เอาแค่นั่งรถไฟผ่านก็ตื่นตามากกว่าเมืองอื่นไม่รู้เท่าไหร่ เพราะรถไฟแทบจะเกยขึ้นไปแล่นอยู่บนพระปรางค์สามยอด และรอบๆ ก็ยังเป็นถนนกลางเมือง มีรถวิ่งแออัดสะเทือนอยู่กึงๆ จนน่าเป็นห่วงว่าแรงสั่นสะเทือนอึกทึกนั่นจะทำให้พระปรางค์ถล่มทรุดลงทับหัวคนเข้าสักวัน

เหตุที่แหล่งโบราณสถานผ่าไปอยู่ใจกลางเมืองลพบุรี เป็นเพราะจุดที่ตั้งตัวจังหวัดปัจจุบันมีชัยภูมิดีเยี่ยม จึงสร้างเมืองทับซ้อนกันมาตลอดหลายยุคสมัย

เดินพ้นตึกแถวรุ่นเก่ายุคจอมพล.ป. พิบูลสงคราม ไปไม่ไกล คุณก็สามารถพบพระปรางค์ขอมอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ที่รู้จักกันในนามวัดนครโกษา และหน้าตึกแถวย่านการค้าธุรกิจที่มีคนอยู่หนาแน่นก็ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เมื่อเดินผ่านแนวต้นสารภีเข้าไปภายในก็จะพบ “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ราชวังเดิมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบูรพกษัตรย์ไทยสมัยอยุธยา ซึ่งมีหลักฐานทั้งเอกสารและสถาปัตยกรรมมากมายระบุว่า แผ่นดินของพระองค์เปรียบดั่งแผ่นดินทองของการค้าขายและวิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามากับฝรั่งราชทูต บาทหลวง พ่อค้าวาณิช ที่ล่องเรือข้ามซีกโลกมุ่งสู่แผ่นดินสยามด้วยจุดหมายหลากหลายนานา

หลายคนในหมู่อาคันตุกะเหล่านั้นเป็นฝรั่งตัวแสบที่เข้ามา “แสวงโชค” มุ่งหน้ามาหาโอกาสและสร้างโอกาสทางการค้า การรับราชการในราชสำนักอยุธยา ที่ตลอดสี่ร้อยกว่าปีล้วนเต้มไปด้วยการหักหลัง ฆ่าฟัน ซ่องสุมกำลัง กบฎ ชิงอำนาจระหว่างชนชั้นเจ้าและขุนนาง ชนิดที่เคยมีคนเปิดพงศาวดารนับคำนวณเฉลี่ยได้ถึงประมาณ 10 ปีต่อครั้งก็ว่าได้

นักวิชาการบางท่านได้วิเคราะห์ถึงสภาพการเมืองอันเปราะบางในยุคนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า ยุทธวิธีที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงเลือกใช้เพื่อป้องกันการปฏิวัติก็ด้วยการสร้างกองทัพส่วนพระองค์ ประกอบด้วยทหารรับจ้างฝรั่งล้วนๆ สำหรับคานอำนาจกับขุนนางไทยและปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและพระราชอำนาจ

ฝรั่งที่เข้ามาเดินเหินอยู่ในราชสำนักอยุธยาสมัยนี้ต่างก็ได้เติมสีสันพิลึกพิลั่นให้วังนารายณ์กลายเป็นตำนานประเภท “พงศาวดารกระซิบ” ที่รวมรวม “เรื่องเหลือเชื่อ” เอาไว้มากมาย

เรื่องลึกลับทั้งหลายมีจุดเริ่มต้นอันเกี่ยวพันกับฝรั่งข้าราชสำนักผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคนี้ คือ คอนสแตนติน ฟอลคอน นักแสวงโชคชาวกรีก ซึ่งเป็นคนที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกลียดชังอย่างที่สุด เพราะชอบใช้อำนาจมืดวางแผนกำจัดศัตรูทางการเมือง ฟอร์บัง นายทหารฝรั่งเศสที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยายุคเดียวกันบันทึกไว้ว่า ครั้งหนึ่งฟอลคอนเคยส่งนมสดมาให้เป็นของกำนัล แต่ฟอร์บังไม่ไว้ใจ ยกให้คนอื่นกินแทน ผลปรากฏ- -คนที่ดื่มนมแก้วนั้นตายเรียบไม่มีเหลือ

แต่ฟอลคอนก็เป็นที่เสน่หาของคนประเภทเดียวกันอยู่ไม่น้อย กลุ่มพ่อค้าอังกฤษพากันอุดหนุนให้ฟอลคอนสมัครเข้ารับราชการในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์ จนได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “ออกญาวิไชเยนทร์” ทำหน้าที่ควบคุมด้านการค้าต่างประเทศ หากวิสัยของนักแสวงโชคก็ได้ทำให้ฟอลคอนสามารถใช้หน้าที่ความรับผิดขอบแสวงหาอำนาจ จนมีพ่อค้าอังกฤษเข้ามาฝากตัวให้ฟอลคอนใช้สอยถึงประมาณ 150-200 คน

ฟอลคอนยังหาวิธีผันเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้อย่างมหาศาลสามารถเปิดบ้านเลี้ยงดูผู้คนเป็นประจำทุกวันคืนอย่างเอิกเกริก มีเงินสร้างตึกทั้งที่อยุธยาและลพบุรี กับทั้งบริจาคเงินสร้างโบสถ์คริสต์ศาสนาตั้งปีพ.ศ. 2227-2230 และยังมีเงินเข้าหุ้นบริษัทค้าขายของฝรั่งเศสอีก 300,000 ฟรังก์ หรือประมาณ 2,000 ชั่ง คำนวณกันว่าในระยะสามปีที่ฟอลคอนเข้ามาควบคุมเรื่องการค้าสำเภานี้ ฟอลคอนคงมีเงินเข้ากระเป๋าตนร่วมหมื่นชั่ง!

ส่วนพวกพ่อค้าอังกฤษนั้น แต่ละคนล้วนย่ำแย่ สินค้าขายไม่ออก บริษัทแม่ไม่ส่งทุนมาเพิ่ม ต้องกู้ยืมเงินจากสมเด็จพระนารายณ์ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอุตลุด แถมยังเกิดคดีเพราะ Burnaby และ George White ตัวแทนบริษัทอังกฤษลอบนำสินค้าบริษัทไปขายเชื่อให้ฟอลคอน งุบงิบนำกำไรมาแบ่งกัน เมื่อทางบริษัทแม่ส่งคนมาตรวจสอบพบเรื่องทุจริต จึงเร่งรัดฟอลคอนให้ชำระหนี้ ฟอลคอนก็แก้ลำด้วยการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในราชการทวงเงินที่บริษัทอังกฤษกู้ไปจากสมเด็จพระนารายณ์ จึงเป็นเรื่องทวงหนี้กันพัลวัน

ผลที่สุดบัญชีเอกสารทั้งหมดก็วอดวายไปกับห้างอังกฤษที่ถูกลอบวางเพลิง ถึงกระนั้น Burnaby และ George White กลับลอยนวลสบายไป และฟอลคอนก็ได้สนับสนุนแต่งตั้งให้ Burnaby เป็นเจ้าเมืองตะนาวศรี ซ่องสุมกำลังกับ Samuel White เจ้าเมืองมะริด แต่งเรือรบชักธงไทยออกปล้นสะดมเรือค้าขายในอ่าวเบงกอล นำกำไรที่ได้มาทำบัญชีแบ่งปันกันอย่างปรีดิ์เปรม จนทางอังกฤษเรียกร้องความเสียหายมายังสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งนอกจากจะไม่ได้เงินคืนจากบริษัทอังกฤษที่กู้ไปแล้ว ยังต้องสูญเงินจำนวนมหาศาลที่นำไปฝาก Thomas Evatts และ Elihu Yale ตัวแทนบริษัทอังกฤษให้ช่วยจัดซื้อเครื่องเพชรจากมัทราส ประเทศอินเดีย ทั้งสองคนเอาเงินสมเด็จพระนารายณ์ไปปู้ยี่ปู้ยำโดยไม่กลับมาให้เห็นหัวอีก

สำหรับ Elihu Yale นั้น ต่อมาถูกปลดจากบริษัทอังกฤษ เพราะความร่ำรวยผิดปกติ ท่านผู้นี้จะอยู่ในอังกฤษต่อไปก็ไม่ได้อยู่อินเดียหรืออยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ จึงอพยพขึ้นฝั่งไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ในสหรัฐอเมริกา พอแก่ขึ้นมาจะสำนึกบาปหรืออย่างไรไม่ทราบ ถึงได้บริจาคสร้างมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ ที่มีอายุมาถึงปัจจุบัน คือ Yale University มหาวิทยาลัยเดียวกับที่คุณโจดี้ ฟอสเตอร์ เธอจบการศึกษามานั่นแหละ มหาวิทยาลัยนี้เริ่มวางรากฐานก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2244 ก่อนที่ Elihu Yale จะสิ้นชีวิตราวยี่สิบปี

อะโห…แทบไม่น่าเชื่อเลยว่า ดอกผลจากเงินที่โกงสมเด็จพระนารายณ์จะสามารถเดินทางข้ามซีกโลกไปรุ่งเรืองได้ไกลอะไรขนานนั้น!

ส่วนฟอลคอนตัวต้นเรื่องนั้น ตายดับไปในการปฏิวัติช่วงผลัดแผ่นดิน มีจดหมายเหตุฝรั่งบันทึกไว้ว่า ก่อนถูกประหาร เจ้าพนักงานได้พาฟอลคอนไปล่ำลาบุตรภรรยา ณ ตึกของเขาที่เมืองลพบุรี ท้าวทองกีบม้าภรรยาของฟอลคอนได้ลุกโลดออกมาพบ และขากเสมหะรดหน้าเป็นการส่งท้ายในวาระที่ต้องลาจากกันชั่วชีวิต!

และสำหรับวังนารายณ์ เมื่อสิ้นสูญผู้ครอบครอง พระราชวังที่เคยอึกทึกไปด้วยผู้คนทั้งจากแผ่นดินตะวันตกและเปอร์เซีย บางค่ำคืนเคยตามประทีปดวงไฟสว่างไสว บนโต๊ะอาหารยาวเหยียดมีเหล้าองุ่นชั้นเลิศให้เลือกจิบ อาหารทั้งไทยฝรั่งมากมาย เฉพาะประเภทแกงก็นับได้ถึงยี่สิบสามสิบอย่าง ฯลฯ มาบัดนี้เหลือเพียงซากอาคารยืนทะมึน เป็นสถาปัยกรรมที่สร้างขึ้นโดยรับอิทธิพลจากฝรั่งเศส อิหร่าน และไทยผสมกันอย่างลงตัว

พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์และเคยมีน้ำพุจากภูเขาจำลองสร้างตามแบบของวัฒนธรรมอิหร่านเพื่อปรับอากาศภายในให้เย็นขึ้น กลับเหลือเพียงกองอิฐแดงชำรุดและปูนกะเทาะ

ไม่ไกลนัก ต้นปีบสูงใหญ่โปรยดอกขาวบอบบาง ก้านระหงลงเกลื่อนพื้น กลิ่นหอมเยือกเย็น ทำให้ตัวอาคารในเขตโบราณสถานเจือระคนไปด้วยความวังเวงแกมเศร้า

เป็นพยานถึงความรุ่งเรืองอันไม่จีรัง และเป็นหลักฐานอันเก็บงำเรื่องราวไว้มิดชิดว่า ครั้งหนึ่งฝรั่งหลายคนได้เคยเดินทางข้ามซีกโลกมาทิ้ง “ความลับ” เอาไว้ที่นี่…ที่วังนารายณ์

