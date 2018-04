แม่นายแอนด์เดอะแก๊งค์ แดนซ์กันซะมันเชียวนะเจ้าคะ สเตปการเต้นแม่นายของพวกเรานั้น เป๊ะ! ปัง! และจริงจังมากบ่าวพูดเลย 🤣 น่ารักดีเนอะ @bellacampen #bellacampen #we_arebellaclub #3zaap 📽: polyplus entertainment

A post shared by Official Fan of BELLA CAMPEN (@we_arebellaclub) on Apr 15, 2018 at 2:55am PDT