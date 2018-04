กสิกรไทย คว้า 2 รางวัลด้านไพรเวทแบงก์ จากยูโรมันนี่

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Business Group Head ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับรางวัลด้านไพรเวทแบงก์ จากนิตยสารยูโรมันนี่ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผู้แนะนำจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดของไทย (Best Bank for Research and Asset Allocation Advice, Thailand) และผู้ให้คำปรึกษาวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นและทรัสต์ ที่ดีที่สุดของไทย (Best Bank for Succession Planning Advice and Trusts, Thailand) ตัดสินจากการโหวตโดยสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก จึงเป็นรางวัลที่แสดงถึงการยอมรับความเป็นที่หนึ่งจากคนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในงานประกาศผล Euromoney Private Banking Survey 2018 ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค ลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อเร็ว ๆ นี้