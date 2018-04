พระราชวังแวร์ซาย ใช้ภาพคณะราชทูต ‘โกษาปาน’ เป็นฉากปิดล้อมบริเวณที่ซ่อม ภายในวัง

คณะราชทูตไทย นำโดย โกษาปาน เดินทางข้ามโลกไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นั้น ทางฝรั่งเศสให้ความสำคัญอย่างมาก โดยนอกจากมอบหมายให้ ชาร์ลส์ เลอ เบริง (Charles Le Brun ) ศิลปินจิตรกรรมประจำราชสำนักพระเจ้าหลุุยส์ที่ 14 ทำหน้าที่บันทึกภาพจิตรกรรมแล้ว

ซึ่งเลอ เบริง เป็นทั้งผู้วาดภาพและร่วมออกแบบตกแต่งพระราชวังแวร์ซาย เป็นนายกสภาศิลปกรรมแห่งปารีส ซึ่งโกษาปานไปเยี่ยมชมและเลอ เบริงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพร่างวัตถุเครื่องใช้ของคณะทูตหลายชิ้น อาทิ กริชที่เหน็บเอวโกษาปาน และคณะทูต ลอมพอก รองเท้าหุ้มส้นแบบเปอร์เซีย ซึ่งเป็นความนิยมของราชสำนักสยามเวลานั้น ปัจจุบันอยู่ที่แผนกภาพวาด พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส เป็นผลงานของเลอ เบริง

เช่นเดียวกับภาพวาด โกษาปาน ที่นำออกแสดงที่พระราชวังแวร์ซาย ในงาน Visitors to Versailles 1682-1789 ที่จัดแสดงตั้งแต่ปี 2560 จนถึงต้นปี 2561 ก็เป็นผลงานโดดเด่นอีกภาพของเลอ เบริง

ล่าสุดแม้กระทั่งพระราชวังแวร์ซาย ที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงในบางจุด ก็ยังมีการนำผ้าใบที่เป็นภาพจิตกรรมของคณะราชทูตไทยในคราวไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่กำลังซ่อมแซมตึกของวัง เป็นการนำภาพประวัติศาสตร์มาล้อมตึกที่ซ่อม เพื่อความสวยงามสบายตา

โดยผ้าใบภาพจิตรกรรมที่นำมาคลุมผืนดังกล่าว เป็นผ้าใบผืนเดียวขนาดใหญ่ ปิดโอบตึกที่ซ่อม ภายในผ้าใบมีภาพจิตรกรรมหลายภาพ รวมถึงภาพคณะราชทูตไทยก็อยู่ในนั้นด้วย โดยอยู่ปลายสุดของผ้า

นอกจากนี้ในห้อง The Hall of Mirrors ภายในพระราชวังแวร์ซาย ที่ใช้ต้อนรับคณะราชทูตไทยของโกษาปาน ใน audio guide ก็ยังบรรยายด้วยว่าห้อง The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใช้ต้อนรับคณะราชทูตไทย

สะท้อนให้เห็นถึงพระราชวังแวร์ซายให้ความสำคัญกับคณะราชทูตไทยที่นำโดยโกษาปานอย่างมาก…

